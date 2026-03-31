Uspeh Ukrajine u razbijanju ruske blokade Crnog mora dao joj je vitalnu stručnost da pomogne u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, tvrdi Vladimir Zelenski.

"Pokrenuli smo ovo pitanje, jer je bolno i hitno – kao što svi možemo da vidimo, za ceo svet. Postoji energetska kriza. Oni znaju da mogu da se oslone na našu stručnost u ovoj oblasti i detaljno smo o tome razgovarali", rekao je Zelenski za "Politiku".

"Podelili smo naše iskustvo sa crnomorskim koridorom i kako on funkcioniše. Oni razumeju da su naše Oružane snage Ukrajine bile veoma efikasne u deblokiranju crnomorskog koridora", dodao je Zelenski.

Tokom svog nedavnog putovanja na Bliski istok, gde je Ukrajina sklopila nekoliko dugoročnih odbrambenih sporazuma, Zelenski je jasno stavio do znanja da ne želi samo da prodaje ukrajinsko oružje.

Umesto toga, Kijev ističe svoje "dubinsko znanje" o odbrani kao nešto što bi bilo veoma korisno u Ormuskog moreuza, ključnom prolazu za petinu svetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG), koji Iran blokira u znak odmazde za napade SAD i Izraela.

Predsednik SAD Donald Tramp zahteva da Iran ponovo otvori moreuz. Takođe insistira da saveznici pomognu - iako ih redovno osuđuje i ismeva njihove oružane snage.

Preko 20 zemalja se složilo da pomogne naporima koje predvode SAD da deblokiraju moreuz, ali nisu željne da se uključe u rat sa Iranom.

Ukrajina kaže da postoji drugi način. Hvali se kako se nosila sa Rusijom u Crnom moru, kada je 2023. godine bio blokiran izvoz žitarica iz Ukrajine. Kijev tvrdi da su navodno uspeli da potope i potisnu veliki deo ruske crnomorske flote i tako odblokiraju prolaz.

Uz to su uspostavili program koji omogućava teretnim brodovima da jeftinije pristanu, pošto su sa vodećim kompanija za osiguranje brodova kao što su "Lojds" i "Marš Maklenan" podelili troškove osiguranja za nevojne teretne brodove. Veruju da bi ta kombinacija mogla biti efikasna u Zalivu.

Zelenski je i ranije ponudio pomoć Trampu u odbrani od iranskih dronova, ali je momentalno "oduvan". "Ne, ne treba nam njihova pomoć u borbi protiv dronova", rekao je Tramp radiju "Foks njuz".

Bonus video: