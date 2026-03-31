Najvažnije:

Zelenski upozorio Belorusiju

Pregovori pauzirani

U Rusiji povređeno dvoje dece

Zelenski zakukao: Rusija profitira od rata u Iranu

UŽIVO

Rusija sprema opštu mobilizaciju?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da postoji mogućnost da Rusija planira da sprovede opštu mobilizaciju u bliskoj budućnosti, napominjući da nema "kompletne informacije" o ovom pitanju.

"A, šta ako zauzmu Donbas?"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će 1. aprila Ukrajina i Sjedinjene Američke Države održati razgovore o završetku rata u video-formatu.

Glavni udari usmereni ka Pokrovsku

Od početka dana odigrano je 88 borbenih sukoba između Odbrambenih snaga Ukrajine i ruskih trupa, pri čemu je neprijatelj usmerio glavne napore na pravac Pokrovska. Prema navodima Ukrinforma, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je to na Fejsbuku u operativnom izveštaju zaključno sa 16 časova u utorak, 31. marta.

Ima i poginulih u u petrohemijskoj kompaniji

roj poginulih i povređenih u požaru koji je izbio nakon kvara na opremi u petrohemijskoj kompaniji "Nižnjekamskneftehim" porastao je na dvoje nastradalih i 72 povređenih, saopštila je služba za medije kompanije "Sibur". "Prema ažuriranim informacijama, dve osobe su poginule od posledica incidenta u Nižnjekamsknjeftehimu", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Kalas: "Nemam dobre vesti"



Kaja Kalas, ministar spoljnih poslova EU, rekla je u Kijevu da nema dobre vesti za Ukrajinu po pitanju kredita od 90 milijardi evra.

"Trenutno nemam dobre vesti i ne mogu da kažem da će kredit biti dat Ukrajini", rekla je ona, prenose ukrajinski mediji.

Zelenski predložio prekid vatre – stigao odgovor Kremlja

Kremlj je hladno reagovao na predlog Ukrajine da se uspostavi "energetski prekid vatre" tokom uskršnjih praznika, rekavši da nije video detaljan predlog za primirje i da umesto toga insistira na sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.

Gori fabrika u ruskom Tatarstanu

Usled kvara na opremi i naknadnog požara u petrohemijskoj kompaniji "Nižnjekamskneftehim" nastradala je jedna, a povređeno je još 50 osoba, saopštila je služba za medije kompanije "Sibur". "Usled kvara na opremi i izbijanja požara poginula je jedna osoba. Uprava preduzeća upućuje saučešće porodici preminulog. Porodici će biti pružena podrška i materijalna pomoć. Takođe, trenutno je poznato da ima 50 povređenih različitog stepena težine, kojima se pruža neophodna medicinska pomoć", naveli su u kompaniji, prenosi TASS. Na lokaciji i dalje traje gašenje požara, u čemu je angažovano više od 60 zaposlenih i 19 jedinica tehnike Ministarstva za vanredne situacije Rusije.

Sprečen teroristički napad u Moskvi

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je danas saopštila da je sprečila teroristički napad u objektu odbrambene industrije u Moskovskoj oblasti.

Napadač, za koga se tvrdi da je delovao po naređenju ukrajinskih obaveštajnih službi, ubijen je nakon što je pružio oružani otpor tokom pokušaja hapšenja dok je vadio improvizovanu eksplozivnu napravu iz skrivenog skladišta, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a, prenosi TASS.

Kako je precizirano u saopštenju, postupajući po uputstvima ukrajinskog obaveštajnog oficira, osumnjičeni se zaposlio u preduzeću odbrambene industrije u Moskovskoj oblasti da bi potom izvršio sabotažu i teroristički akt u njegovim prostorijama.

"Tokom hapšenja, počinilac je pružio oružani otpor i neutralisan je uzvratnom vatrom. Nijedan pripadnik obezbeđenja ili civili nisu povređeni“, naveo je Centar za odnose s javnošću FSB-a.

Peskov: Rusija intenzivno radi na zaštiti kritične infrastrukture



Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija intenzivno radi na zaštiti kritične infrastrukture i reaguje na sve pokušaje neprijateljskih akcija.

Peskov je naglasio da su svi kritični objekti transportne infrastrukture u Rusiji pod zaštitom, ali da potpuna sigurnost nije moguća, prenela je RIA Novosti.

"To ne znači da ovi objekti mogu da budu 100 odsto zaštićeni od takvih terorističkih napada. Međutim, intenzivni radovi su u toku. To se ne odnosi samo na luku koju ste pomenuli, već i na sve ostale objekte kritične infrastrukture", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li Rusija planira da preduzme bilo kakve mere za zaštitu Ust-Luge u Lenjingradskoj oblasti, jedne od svojih vodećih morskih terminala na Baltiku.

On je dodao da pokušaji Kijeva da napadne ruske regione dronovima predstavljaju "neprijateljsku terorističku aktivnost" i da će Moskva doneti odgovarajuće zaključke.

FSB:Sprečen teroristički napad na pogon namenske industrije u Moskovskoj oblasti

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je danas saopštila da je sprečila teroristički napad u objektu odbrambene industrije u Moskovskoj oblasti.

Napadač, za koga se tvrdi da je delovao po naređenju ukrajinskih obaveštajnih službi, ubijen je nakon što je pružio oružani otpor tokom pokušaja hapšenja dok je vadio improvizovanu eksplozivnu napravu iz skrivenog skladišta, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a, prenosi TASS.

Kako je precizirano u saopštenju, postupajući po uputstvima ukrajinskog obaveštajnog oficira, osumnjičeni se zaposlio u preduzeću odbrambene industrije u Moskovskoj oblasti da bi potom izvršio sabotažu i teroristički akt u njegovim prostorijama.

"Tokom hapšenja, počinilac je pružio oružani otpor i neutralisan je uzvratnom vatrom. Nijedan pripadnik obezbeđenja ili civili nisu povređeni“, naveo je Centar za odnose s javnošću FSB-a.

Zelenski: Rat u Iranu šteti Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je za Aksios da bi produženi sukob u Iranu mogao da bude "veoma koristan" za Rusiju, a štetan za Ukrajinu.

Prema njegovim rečima, ruska ekonomija dobija podsticaj od rasta cena nafte i ublažavanja američkih sankcija, dok bi Ukrajina mogla da se suoči sa nestašicom presretača protivvazdušne odbrane i drugog ključnog oružja.

Zelenski je naglasio da je Ukrajina podelila obaveštajne podatke sa liderima Bliskog istoka o ruskoj pomoći Iranu, uključujući potencijalnu podršku u ciljanju američkih i savezničkih vojnih baza. Dodao je da Rusija, prema njegovim saznanjima, direktno podržava Iran, uključujući deljenje satelitskih snimaka i operativnog iskustva iz rata u Ukrajini.

"Siguran sam da Rusija želi dugi rat. Imaju koristi: SAD se fokusiraju na Bliski istok i mogu da smanje vojnu pomoć Ukrajini. Sankcije su delimično ukinute. Vidim samo koristi za Rusiju od nastavka rata sa Iranom", ocenio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je izrazio zabrinutost i zbog izuzeća SAD od sankcija na rusku naftu, koje, prema njegovim rečima, dodatno jačaju Moskvu u trenutnoj energetskoj krizi. Tokom nedavnog putovanja po Bliskom istoku, Zelenski je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapski Emirata, Katara i Jordana o mogućoj ukrajinskoj bezbednosnoj pomoći, dok poseta Izraelu nije realizovana.

Zelenski je upozorio i na moguće pritiske američke administracije nakon završetka sukoba u Iranu, ističući da bi Kijev mogao da bude primoran na teritorijalne ustupke kako bi se okončao rat, što, kako kaže, predstavlja rizik po bezbednost Ukrajine.

"Oni žele da okončaju rat. Moja briga je što vide samo jedan način da to urade. Siguran sam da predsednik (Sjedinjenih Američkih Država Donald) Tramp i njegov tim žele da okončaju rat. Ali zašto mi moramo da plaćamo za ovo? Mi nismo agresori. Oni ne vide drugi način da zaustave (ruskog predsednika Vladimira) Putina osim povlačenja ukrajinskih trupa sa naše teritorije. Moja briga je što niko zaista ne ceni opasnost takve odluke za našu bezbednost", rekao je Zelenski.

FSB: Ukrajinski obaveštajni agent uhapšen zbog špijunaže u Belgorodskoj oblasti



Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je saopštila da je privela ukrajinskog obaveštajnog agenta u Belgorodskoj oblasti koji je, kako se tvrdi, prenosio informacije o vojnim položajima za raketno-bombarderske napade ukrajinskih snaga.

"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije identifikovala je i zaustavila nezakonitu aktivnost ukrajinskog obaveštajnog agenta, ukrajinskog državljanina rođenog 1990. godine, koji se bavio špijunažom u ime neprijatelja, u Belgorodskoj oblasti", saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a, prenosi TASS.

Prema FSB-u, osumnjičenog je regrutovala Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine putem aplikacije za razmenu poruka kako bi prikupljao informacije o situaciji u pograničnoj zoni Belgorodske oblasti za novčanu nagradu.

On je, kako se tvrdi, delujući po uputstvima ukrajinske obaveštajne službe, locirao koordinate pripadnika i vojne opreme ruskih oružanih snaga u jednoj od opština regiona i poslao ih ukrajinskim službama putem aplikacija za razmenu poruka.

Tako je neprijatelju prenosio informacije koje su korišćene za pokretanje raketno-bombarderskih udara na položaje ruskih trupa.

Osumnjičeni je zadržan u pritvoru, a preti mu kazna do 20 godina zatvora, navodi agencija.

Ruska luka Ust-Luga oštećena u napadu dronova, tri osobe povređene

U napadu ukrajinskih dronova u Lenjingradskoj oblasti Rusije oštećena je luka Ust-Luga i objekti u selu Molodcovo, a u udaru su povređene tri osobe, od kojih su dvoje deca, saopštio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

On je dodao da je ruska PVO oborila 38 bespilotnih letelica iznad Lenjingradske oblasti tokom napada, prenosi Interfaks.

Drozdenko je naveo da su povređeni u napadu hospitalizovani, a da je luka Ust-Luga oštećena.

Rudenko: Nema datuma za sledeće pregovore o Ukrajini

Konkretni datumi za sledeće razgovore o Ukrajini još nisu potvrđeni, ali je Moskva ipak spremna da ih održi na osnovu rusko-američkih sporazuma postignutih na samitu u Enkoridžu, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko nakon rusko-indijskih konsultacija između ministarstava spoljnih poslova u Nju Delhiju.

"Zbog različitih okolnosti, pregovori o rešenju u Ukrajini su pauzirani. Još nema konkretnih datuma za nastavak pregovora", rekao je Rudenko agenciji TASS.

On je dodao da je Rusija, ipak, sprema da ih nastavi, ali, naravno, na osnovu sporazuma koji su postignuti u Enkoridžu.

Prema Rudenkovim rečima, "stav Evropske unije, koja je unapred izjavila da neće pristati ni na kakve sporazume u koje nije uključena, ozbiljno ometa napredak u pregovorima".

"Trenutno ne vidimo nikakve konstruktivne signale ili ideje iz EU koje bi olakšale brzo rešenje. Upravo suprotno", izjavio je ruski zamenik ministra spoljnih poslova.

Ukrajinske snage napale su Melitopolj borbenim dronovima, rekao je guverner Zaporoške oblasti Jevgen Balicki. Istakao je da je u napadu povređeno šest civila – četiri žene i dva muškarca.

"Nekoliko dronova je oboreno dok su se približavali gradu. Civilna infrastruktura je oštećena. Balicki je pozvao stanovnike da ostanu mirni, da se drže podalje od prozora i da ne ometaju operacije protivvazdušne odbrane", navode RIA Novosti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne misli da su mirovni pregovori o okončanju rata u toj zemlji zapali u ćorsokak i nada se da će trilateralni sastanak između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije biti održan u narednim nedeljama.

Zelenski je novinarima rekao da je ukrajinski pregovarački tim spreman da se sastane "u bilo kojem formatu, na bilo kojem mestu, osim u Rusiji i Belorusiji", i izrazio je nadu da će se takav sastanak održati u bliskoj budućnosti, prenosi Ukrinform.

Upozorio Belorusiju da ne dozvoli Rusiji da je uvuče u rat protiv Ukrajine.

Ukrajina je spremna da upotrebi sva neophodna sredstva kako bi sprečila lansiranje raketa "orešnik“ iz Belorusije, rekao je Zelenski tokom razgovora sa novinarima.

Nastavljaju se borbe na terenu. Guverner Zaporoške oblasti rekao je da su ukrajinske snage napale Melitopolj borbenim dronovima i da je povređeno šest civila.