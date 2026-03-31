Mornarica Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC) izvela je u ranim jutarnjim satima četiri operacije protiv američkih i izraelskih ciljeva, u okviru 88. talasa Operacije "Istinsko obećanje 4", saopštilo je Odeljenje za odnose sa javnošću IRGC.

Prema saopštenju, kontejnerski izraelski brod "Eksprss Halfong", pogođen je balističkim raketama u vodama Persijskog zaliva, prenosi Press tv.

U drugoj kombinovanoj operaciji, dronovima je pogođeno i uništeno sklonište američkih marinca duž obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde su se sklonili van vojnih baza iz straha od iranskih razarajućih raketa.

Iranska mornarica, takođe, je uništila sistem protivdronovske odbrane koji je pripadao američkoj Petoj floti, raspoređen van baze blizu aerodroma Manama u Bahreinu.

Pored toga, dva napredna radara za rano upozoravanje na američkoj bazi Džaber al-Ahmad u Kuvajtu pogođena su dronovima.

U saopštenju se ponavlja da je Ormuski moreuz u potpunosti i čvrsto pod kontrolom iranskih snaga.

"Na svaki i najmanji pokret neprijatelja biće odgovoreno raketnim i napadima dronovima", upozoravaju iz IRGC.

Iranske snage sprovode operaciju odmazde "Istinsko obećanje 4" u okviru koje je izvedeno najmanje 88 talasa raketnih i napada dronovima na strateške i osetljive američke i izraelske ciljeve širom regiona Zapadne Azije.