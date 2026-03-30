Uhapšeni mladić je osumnjičen za krivična dela propagande i podsticanja na zločine zasnovane na rasnoj, etničkoj i verskoj diskriminaciji i planiranje masakra po uzoru na masakr u školi Kolumbajn, u gradiću Litltonu u američkoj državi Kolorado u kojem su 1999. godine dva dečaka ubila ukupno 13 ljudi, prenosi RAI.

Osumnjičeni sedamnaestogodišnjak smešten je u pritvor, a potom je po nalogu istražnog sudije Suda za maloletnike u Lakvili prebačen u zatvor za maloletnike.

Kod uhapšenog su zaplenjeni priručnici za izradu oružja koji sadrže detaljna uputstva za proizvodnju smrtonosnog hladnog i vatrenog oružja, dokumenti sa tehničkim informacijama o opasnim hemijskim i bakteriološkim supstancama, kao i priručnici za sabotiranje javnih službi.

Policija je otkrila kontakte između ovih maloletnika i vođa Telegram neonacističke grupe koja je objavljivala sadržaje vezane za navodnu superiornost "arijevske rase" i na kontinuirano veličanje, do statusa "svetaca", masovnih ubica poput Brentona Taranta, počinioca napada na džamije u Krajstčerču 15. marta 2019. godine i Norvežanina Andersa Beringa Brejvika, izvršioca napada u Oslu i na Utoji 22. novembra 2011. godine.

Dokumentovana je i eksplicitna namera da se izvrši masakr u školi inspirisana masovnim ubistvom u srednjoj školi Kolumbajn 20. aprila 1999. godine u kojem je stradalo 12 učenika i jedan nastavnik.

Policija sumnja da su maloletnici po svemu sudeći deo transnacionalne virtuelne neonacističke i suprematističke grupe u kojoj dominira fascinacija nasiljem i ekstremizmom.