Ruski tanker Anatolij Kolodkin, koji prevozi humanitarnu pošiljku od 100.000 tona sirove nafte, stigao je na Kubu, objavila je u ponedeljak novinska agencija Interfaks, pozivajući se na rusko Ministarstvo saobraćaja.

Trenutno se očekuje da će teret biti istovaren u luci Matansas. Podaci o pomorskom saobraćaju kompanije LSEG ranije su pokazali da se brod kreće duž severne obale Kube.

Predsednik SAD Donald Tramp je u nedelju naglo promenio mišljenje o blokiranju isporuka nafte Kubi, rekavši da „nema problem“ sa tim da bilo koja zemlja šalje sirovu naftu u tu zemlju.

Kubi je potreban uvoz lož ulja i dizela da bi proizvodila energiju i izbegla dalje poremećaje u snabdevanju, dok je prodaja benzina i dalje strogo ograničena.

Sjedinjene Države su prekinule izvoz venecuelanske nafte na Kubu nakon što su u januaru zarobile predsednika Nikolasa Madura.

Tramp je zapretio da će uvesti carine svakoj zemlji koja šalje sirovu naftu na Kubu, što je navelo Meksiko, najvećeg dobavljača pored Venecuele, da obustavi svoje isporuke.

Kao rezultat toga, Kuba nije dobila tanker nafte već tri meseca, prema rečima predsednika Migela Marija Dijaza Kanela.

Ovo je pogoršalo energetsku krizu koja je dovela do niza nestanaka struje širom zemlje sa 10 miliona stanovnika.

Kubanski zdravstveni zvaničnici kažu da je kriza povećala rizik od smrti za kubanske pacijente obolele od raka, posebno za decu.

