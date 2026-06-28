Tokom uvodne reči Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, bivši predsednik SRJ govorio je i o počecima rata u bivšoj Jugoslaviji.
- Rat je počeo ubistvom oca neveste na srpskoj svadbi, koja je prolazila centrom Sarajeva. Rat je počeo prvim ubistvima Srba, na raznim mestima u Bosni. Srbi nisu počeli nikakav rat i nikakve sukobe. Tako je bilo i u Hrvatskoj, pokolj u Borovu Selu, pokolj na Plitvicama. O tome sve postoje zaista istorijske činjenice. I najveća je besmislica optuživati pogrešnu stranu - rekao je Slobodan Milošević.
On je tokom uvodnog izlaganja ukazao i na činjenicu da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
- Ja se onda pitam šta je onda u stvari ovde vaš cilj i zašto vi kažete, kako se vi usuđujete da kažete da se "graniči Kosovo sa Srbijom". Kosovo se ne graniči sa Srbijom, Kosovo je Srbija, ne graniči se Hag sa Holandijom - izjavio je Milošević.
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