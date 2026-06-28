Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić žestoko je na društvenoj mreži "X" odgovorila Andreasu Šideru.

Na njegov podli komentar da "pozdravlja Vučićevu neopozivu ostavku" napisala je:

- Koga briga šta vi dočekujete i ko i šta vam daje pravo da bilo šta zahtevate od Srbije? Beži bre.

Podsetimo, ranije danas predsednik Vučić obratio se nakon prikaza naoružanja u Batajnici i tom prilikom odgovorio Andreasu Šideru.

Istako je da radimo sve ono što Andreas Šider nije uspeo u svojoj zemlji i kazao da je to čovek koji mrzi Srbiju i ovaj narod.

- Veoma se radujem i srećan sam što je on zadovoljan, i verujem da će biti posebno obradovan kada sagleda izborne rezultate. Da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju, koji traži nezavisno Kosovo, govori da smo mi genocidni - rekao je predsednik Vučić.