Najnovija saznanja i istrage potvrđuju da je reč o politički motivisanoj i detaljno planiranoj kampanji.

Više javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do dokaza, uključujući i plasiranje lažn o "zvučnom topu", projektovana znatno pre nego što je plasirana u javnost – tačnije mesec i po dana pre skupa održanog 15.marta.

Istovremeno, kako prenosi Rojters pozivajući se na izvore bliske istrazi, italijanski tužioci koji su proveravali navode o "Sarajevo safariju" – odnosno optužbe da su strani državljani plaćali da bi pucali na civile tokom rata u BiH – nemaju apsolutno nikakve dokaze na osnovu kojih bi mogli da pokrenu sudski postupak protiv osumnjičenih.

Bivši vojni obaveštajac BiH demantovao priču o "Sarajevo safariju"

Priču o takozvanom "Sarajevo safariju" potpuno demantuje i Edin Subašić, bivši obaveštajac Armije BiH, koji je javno potvrdio da Aleksandar Vučić nema nikakve veze sa ovim navodnim događajima.

Jedan od glavnih zagovornika ove priče, hrvatski novinar Domagoj Margetić – inače poznat po oštrim optužbama na račun predsednika Srbije – otišao je toliko daleko da je pokušao da demantuje čak i agenciju Rojters. Podsećanja radi, Rojters je nedavno preneo da italijanski tužioci, koji su istraživali navode da su stranci tokom rata u BiH plaćali kako bi pucali na civile u Sarajevu, zapravo nemaju nikakve dokaze na osnovu kojih bi pokrenuli sudski proces.

Pored Margetića, kao ključna figura i svedok u dokumentarnom filmu koji se bavio ovom temom, pominje se i Edin Subašić, penzionisani oficir i vojni obaveštajac Armije BiH. Međutim, između Margetića i Subašića je pre izvesnog vremena došlo do javnog sukoba.

Naime, tokom promocije jedne knjige, Subašić – koji je godinama unazad detaljno istraživao fenomen "Sarajevo safarija" – prišao je Margetiću i javno poručio da Aleksandar Vučić nije bio deo te priče.

U trenutku kada spekulacije otpadaju jedna za drugom, važno je podsetiti na izjavu čoveka na čije su se analize mnogi oslanjali. Subašić je jasno odbacio tvrdnje pojedinih regionalnih medija koji su pokušali da u ovaj slučaj uvuku predsednika Srbije.



- Znate, Vučić je posljednji čovjek na svijetu kojeg bih ja uzeo u odbranu. Ali, on zaista nije bio dio fenomena safari - rekao je on.

Ovim rečima je bivši bosanski obaveštajac direktno stavio tačku na pokušaje da se predsednik Srbije poveže sa ovim navodnim događajima, ostavljajući medijske spekulacije bez ikakvog utemeljenja, prenosi Informer.

Šta je cilj napada na Vučića?

Politički analitičar Ognjen Karanović poručuje da su blokaderi godinama gradili političku kampanju na fabrikovanim aferama i napadima na Vučića.

Prema njegovim rečima, cilj takvih akcija bio je slabljenje države i urušavanje suverenističke politike.

Prema njegovim rečima, najnoviji epilozi afera "zvučni top" i "Sarajevo safari" pokazuju obrazac političkog delovanja koji traje godinama. Karanović tvrdi da su blokaderi kroz različite kampanje pokušavali da diskredituju predsednika Aleksandra Vučića, pri čemu su, kako je rekao, činjenice često bile u drugom planu.

"Kada govorimo o blokaderima, postavlja se pitanje ko i na koji način pregovara u ime naroda Srbije. Jasno je da oni to ne čine, niti su legalni i legitimni predstavnici države. Srbiju predstavljaju predsednik Aleksandar Vučić, njegova administracija i Vlada Srbije. O kompetentnosti blokadera, čak ni u njihovim matičnim profesijama, teško da možemo ozbiljno govoriti. Sve što su radili prethodnih godina, a naročito od početka obojene revolucije, bilo je u funkciji hibridnog rata protiv Aleksandra Vučića, a samim tim i protiv države Srbije. Oni znaju samo jedno, ili su ih tome naučili njihovi mentori iz inostranstva – da bi uklanjanjem Aleksandra Vučića sa vlasti ostvarili svoj, odnosno cilj svojih mentora, a to je ograničavanje, a potom i uništavanje suverenizma kao temeljne ideje suverenističke politike države Srbije, njenog suvereniteta i suverenosti srpskog naroda u celini", ocenio je Karanović za "Novosti".

On je podsetio i da su blokaderi godinama koristili različite afere i napade kao sredstvo borbe protiv Aleksandra Vučića.

"Njima su problem i suverenistička politika Aleksandra Vučića i on lično, zbog čega vode neprekidan rat protiv njega. U tome su koristili sve što im je bilo na raspolaganju – od priče o 'Sarajevo safariju', koja je možda i najagnusnija, ali istovremeno i najbesmislenija konstrukcija, do afere o 'zvučnom topu', koja sada polako dobija svoj epilog. Danas vidimo kako je ta priča osmišljena, zašto je pokrenuta i na koji način je pripremana. A to je samo deo niza afera koje su godinama, pa i decenijama, plasirane u javnost – od 'Jovanjice' i restorana 'Franš', do napada na porodicu Vučić i najnovijih laži", rekao je Karanović.

Potom je rekao da se o kompetentnosti blokadera ne može govoriti, navodeći njihove reakcije i napade na porodicu Aleksandra Vučića kao deo političke kampanje.

Reagovala i italijanska novinarka

Podestimo, na neodrživost ovih optužbi ranije je argumentovano ukazala italijanska novinarka i publicistkinja Žanin Toski Maracani Viskonti, stručnjak za balkanske odnose i ulogu međunarodnih faktora u ratovima devedesetih. Ona objašnjava da je Zapad devedesetih imao potrebu da konstruiše neprijatelja kako bi opravdao poteze suprotne međunarodnom pravu, a da se stara matrica koristi i danas.

Ona dodaje da ovaj talas podseća na medijske pritiske iz 1992. godine, kada bi se nova afera lansirala čim bi se stara stišala, s ciljem skretanja pažnje sa kršenja međunarodnog prava od strane velikih sila.

Komentarišući tvrdnje hrvatskog novinara Domagoja Margetića, koji je pokušao da u ovu priču direktno uvuče predsednika Srbije, italijanska publicistkinja naglašava da su takve konstrukcije potpuno apsurdne sa logičke i hronološke tačke gledišta.

- Predsednik Vučić je rođen 1970. i u vreme navodnih događaja imao je dvadeset tri ili dvadeset četiri godine. Ne vidim kako bi tako mlad čovek mogao da vodi međunarodnu mrežu sa filijalama u Sarajevu, Mostaru, Nemačkoj i drugim zemljama, i to u vreme sankcija i otežanih putovanja za Srbe. To jednostavno ne stoji - poručila je.

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