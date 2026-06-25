Ono što je ostalo nedorečeno, prema Piperovim rečima, jeste sledeće:

– Nije vam rekao za nepotizam koji, kako tvrdi Piper, postoji u toj medijskoj kući. Nije vam rekao da je za urednika na Nova S primljen nekadašnji šef informativne službe Demokratske stranke Nikola Jovanović. Nije vam rekao ni da na N1 radi novinar Željko Veljković, koji je bio portparol Saše Jankovića. A onda vam oni govore o slobodi novinarstva.

Pored toga, tvrdi Piper, postoji još jedna važna tema koju kriju.

– Ne govore o tome da postoji uticaj politike na njihov rad. Naravno da postoji. I naravno da je to licemerje tog navodno nezavisnog novinarstva. To vide građani Srbije. Kao što vide i njihove “rektor Đokić” liste, koje će, prema njegovim rečima, neslavno proći na izborima. Građani sve vide. Uskoro će ih na izborima poslati na smetlište politike. A nove gazde N1 i Nova S odlučiće da li će Slobodan Georgiev ostati ili će nastaviti da radi u kantini, što bi mu, smatra Piper, bilo i najpametnije.