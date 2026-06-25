Ministar finansija Siniša Mali ovim povodom poručio je sledeće:

"Кao što smo i obećali, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine proširivanjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra.



Skupština Srbije danas je usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se ukupan iznos garancije za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra.



Cilj programa je da mladi po što povoljnijim uslovima, što lakše i jeftinije dođu do svoje prve stambene nepokretnosti.



Do sada je, za nešto više od godinu dana, oko 7.500 mladih, zahvaljujući ovom programu, rešilo stambeno pitanje. To je najbolji pokazatelj opravdanosti i potrebe za ovakvim programom, ali i pokazatelj da država predano radi na podršci mladima



Zato pozivam sve mlade da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i da, uz podršku države, dođu do svoje prve nekretnine, da ovde planiraju budućnost, da se skuće i na taj način obezbede sigurniju budućnost za sebe i svoje porodice", poručio je Siniša Mali.