Karlovčani su ih srdačno dočekali kako i dolikuje pravim srpskim herojima, a cilj je samo jedan - Beograd, u kome se 27. juna održava veliki skup "Srbija, jedna porodica".

Dočekani su srdačnim pozdravima, zagrljajima, aplauzima i skandiranjem.

Veliki vidovdanski skup Srpske napredne stranke "Srbija, jedna porodica", koji će okupiti građane iz svih delova naše zemlje, biće održan u subotu, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Kako je najavljeno, prisutnima će se obratiti i šef države Aleksandar Vučić, koji će govoriti o planu za budućnost zemlje, predstaviće naziv izborne liste SNS i otkriće da li će na predstojećim izborima nastupiti kao kandidat za premijera države.

Posetioce očekuje bogat celodnevni program namenjen svim generacijama, nastupi muzičkih zvezda, interaktivne zone, tehnološke atrakcije, kao i predstavljanje zastave, verovatno najveće ikada napravljene u Srbiji. Srpska trobojka zauzeće površinu od oko 4.000 kvadrata, biće široka osam, dugačka 500 metara i teška oko jednu tonu.

Ovo znamenje, u čijoj je višenedeljnoj izradi učestvovao veliki broj žena, u subotu će nositi više od hiljadu ljudi. Prisutni će imati priliku da vide i robote koji će, praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, poput onih koji su nedavno uz Moravac dočekali predsednika Vučića u Kini, pokazati i umeće igranja kola pred narodom ispred parlamenta.

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