U video-poruci, predsednik Vučić odgovarao je na pitanja u vezi sa velikim skupom koji je planiran za subotu, 27. jun u Beogradu:

Zašto je važno da se vidimo 27. juna?

Najpre hoćemo da predstavimo svoj program, svoje planove, svoje ideje za budućnost naše zemlje.

Da li će jedan od sagovornika zaista biti robot?

Neće baš da bude govornik, ali da, biće da sluša naše govornike i srpsku harmoniku. Igraće po taktovima najboljih srpskih harmonikaša.

Šta će ovaj događaj ponuditi deci i najmlađima?

Istinsku budućnost i bolju budućnost.

Na poslednjem blokaderskom protestu u Novom Sadu bilo je oko 7. 600 ljudi. Da li očekujete veći broj ljudi 27. juna?

Naravno.

Kakvo se vreme očekuje tog dana?

Pa, biće paklena žega. Mi kad god držimo miting ili je neverovatna kiša, potpuno sumanuto neko vreme ili je žega i vrućina kakvu nismo videli, ali svejedno, ljudi ovde biraju svoju budućnost, nije pitanje meteoroloških prilika.

Šta poručujete onima koji dolaze?

Ja mislim da je najvažnije da ljudi dođu da pokažu svoju ljubav prema Srbiji i da pokažu da ne morate da mrzite nekoga da biste ga pobeđivali. Da pokažu da pozitivne emocije mogu da pobede negativne.