Tekstom „Propaganda i obojene revolucije: Kako su militarizovani ’mediji’ kreirali haos u Srbiji u dva navrata?“, objavljenim 3. maja 2026. godine, portal „Alo.rs“

1.prekršio je tačke 1, 2 i 3 Poglavlja I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara i novinarki Srbije o obavezi novinara/novinarki da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveste o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda koje propisuje Kodeks, da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i odredbu po kojoj je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2.prekršio je tačku 2 Poglavlja II (Nezavisnost od uticaja), po kojoj ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politku na način koji bi za posledicu imao netačno, pristrasno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti,

3.prekršio je tačke 1, 2 i 3 Poglavlja III (Odgovornost novinara) o obavezi novinara/novinarki da rade u javnom interesu i da u skladu sa profesionalnim normama objavljuju činjenice neophodne građanima da donose informisane odluke, da neguju kulturu i etiku javne reči, da ne koriste govor mržnje, agresivnu retoriku ili retoriku koja može podsticati na diskriminaciju ili agresivno ponašanje, kao i da odgovornost javnosti ne podrede interesima drugih, a posebno ne interesima izdavača, korporacija, vlada i drugih državnih organa,

4. prekršio je i tačku 3 Poglavlja V (Poštovanje dostojanstva) o obavezi novinara/novinarki da poštuju princip nenanošenja štete ugledu i dostojanstvu ličnosti i da ne učestvuju u širenju neistina ili kontinuiranom zlonamernom narušavanju reputacije osoba o kojima izveštavaju,

Odlučujući o žalbi Verana Matića, predsednika UO ANEM-a Komisija je ocenila da je ovakav tekst, koji više liči na politički pamflet, nego na novinarski tekst, a koji su istovremeno objavila četiri medija, pun mržnje, kleveta i uvreda i targetira ne samo Matića, nego i druge medije i novinare kao srbomrsce, vođe obojene revolucije, izdajnike i strane plaćenike, što je u suprotnosti sa elementarnim principima novinarske profesije, po kojima novinari moraju da objavljuju tačne i proverene informacije i da izveštavaju nepristrasno i da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose i komentara. Članovi Komisije, zato, imaju razloga da zaključe da se redakcija prilikom objavljivanja ovakvog teksta nije rukovodila javnim, već nekim drugim političkim ili ekonomskim interesom, kao i da je, suprotno Kodeksu, učestvovala u zlonamernom narušavanju reputacije osoba o kojima piše.