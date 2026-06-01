Takođe je preneo razgovor sa igumanom manastira Vatoped Jefremom, koji mu je rekao da će dolazak Pojasa Presvete Bogorodice doneti mir i blagoslov Srbiji.

„Na Svetoj Gori imate hijerarhiju manastira. Mislim da je Velika Lavra broj jedan, Zograf broj dva, a Hilandar broj četiri.

Ja sam na Hilandaru bio četiri puta, uglavnom o Božiću i Vaskrsu. Planiram da možda i za Vidovdan ponovo odem.

Mi smo za Hilandar uradili mnoge stvari, mislim da smo posle Aleksandra Obrenovića uradili najviše.

Aleksandar Obrenović je krajem 19. veka otkupio dugove Hilandara i vratio ga srpskom narodu. A onda smo mu se, kako mi Srbi često umemo, 'odužili' tako što su on i kraljica Draga svirepo ubijeni.

Hilandaru smo pomagali ne samo finansijski ogromnim sredstvima. Doneli smo i zakon koji niko pre nas nije hteo da donese. Taj zakon je usvojen na moj predlog.

Mi svake godine isplaćujemo značajna sredstva Hilandaru i time smo obezbedili njegov život za naredne decenije.

Nadam se da nikome neće pasti na pamet da taj zakon ukida u budućnosti.

Kada sam došao na aerodrom da sačekam svetinju, razgovarao sam sa igumanom manastira Vatoped, gospodinom Jefremom.

Rekao mi je: 'Aleksandre, sve će se promeniti, biće manje problema za tvoju zemlju, manje pritisaka, imaćete mir. Pojas Presvete Bogorodice je čudo. Kada dođe u neku zemlju, pomaže ljudima i toj zemlji.'

Meni je to u tom trenutku zvučalo pomalo naivno, jer sam pre svega racionalan i pragmatičan čovek.

Ali način na koji je govorio, reči koje je birao i njegova smirenost usadili su u meni još veće poštovanje prema svemu tome i od tada na to gledam sa posebnim odnosom.“