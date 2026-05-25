Vučić je istakao da je sastanak sa kineskim premijerom je bio od izuzetnog značaja, a da je Li Ćijang podelio tok razgovora u 5 oblasti.

1.Trogovinska razmena

"Prva je primena ugovora o slobodnoj trgovini. Već 2025. imali smo 20% veći izvoz u Kinu nego 2024. U prva 4 meseca 26 imamo 80 veću stopu izvoza. To su i dalje nedovoljni brojevi, imamo mnogo šireg prostora. Potrebna je s naše strane veća aktivnost i razumevanje, i veća posvećenost u razgovorima sa kineskim kompanijama, da bi smo mogli da naše proizvode prodajemo na veoma zahtevnom tržištu. Ako računate da ćemo za 2 godine imati 30% lakši ulaz s vinima, 20-40% za poljoprivredne proizvode. Razgovarali smo sa 3 lanca da se prodaju naši proizvodi, sa premijerom da se naši proizvodi nađu u avio kompanijama. Zamolio sam da nam pomognu u rešavanju posebno Vranja, juga Srbije, da nađemo partnera za Jumco i Simco, i verujem da ćemo tako dugoročno da rešimo probleme. Mislim da smo na dobrom putu, ne smem još ime da kažem dok se ne završi. Razgovarali smo o dolasku drugih kompanija," rekao je Vučić.

2.Energetika, transport, infrastruktura

"Druga tačka projekti iz oblasti transporta, energetike, infrastrukture. Mi mnogo toga radimo sa njihovim kompanijama. Njihove kompanije dobrim delom rade i naš EXPO, mislim i na pruge, puteve, Vožd Karađorđe, Dunavski koridor..."

3.Inovacije, veštačka inteligencija

"Po tačkom 3. pričali smo o inovacionoj saradnji i AI, RND centre. Razgovarali smo i oko nuklearne energije, ponudili su nam neverovatne uslove, što će biti spas. Tako da se nadam i želim da verujem da ćemo imati snage da to sve izguramo. Zamolio sam da nam pomognu da idemo u korak sa svetom robotike, AI... Verujem da ćemo imati tu podršku."

4.Turizam

"Govorili smo o turizmu, razmeni između ljudi. Imamo tri avio linije do Kine. Kineske kompanije imaju letove. Verujem da to još možemo da razvijamo. Mislim da možemo da postavimo cilja od milion kineskih turista. Oni žele da upoznaju naše planine, banje, gradove. To je ogromna šansa za naše ljude koji rade u turističkom i ugostiteljskom sektoru."

5.Saradnja u međunarodnim institucijama

"Peta stvar je bila saradnja u međunarodnim institucijama. Po pitanjau Tajvana i KiM, i kako da sarađujemo."

"Mislim da je važno što sam sam zabeležio, jeste i automobilska industrija. Važno nam je da dobijamo što više fabrika delova da nemamo te vrste zabrane izvoza u EU jer nije više od 55 i 60% delova sa teritorije Srbije."