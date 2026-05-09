Pravi haos dogodio se u Krajiškoj ulici u Zemunu, gde su blokaderi napali aktiviste SNS okupljene oko stranačkog štanda. U incidentu je povređena i jedna žena.

Tim povodom oglasili su se Opštinski odbor SNS Zemun, kao i Opštinski odbor SNS Stari grad.

Saopštenje SNS Zemun prenosimo u celosti:



„Srpska napredna stranka Zemun najoštrije osuđuje brutalne napade na naše aktiviste koji su se danas dogodili na dva štanda u Krajiškoj ulici i na Altini. Tokom mirne i legalne aktivnosti razgovora sa građanima i predstavljanja stranačkog programa, grupe nasilnika napale su naše aktiviste, pri čemu ima i povređenih. U naletu nasilja polomljen je i jedan od stranačkih štandova, što predstavlja još jedan dokaz agresivnog i nedopustivog ponašanja onih koji očigledno ne mogu da prihvate drugačije mišljenje. Na drugom štandu 2 muške osobe verbalno su napale aktiviste SNS Zemun i tom prilikom fizički napali i naneli telesne i psihičke povrede našoj aktivistkinji. Pored toga, najavili su novo nasilje ukoliko se ponovo pojavimo među građanima. Ovakvo ponašanje predstavlja nedopustiv čin nasilja i zastrašivanja koji mora biti najoštrije sankcionisan. Apelujemo na državne organe da odmah deluju i danas uhapse i kazne počinioce.“

I saopštenje SNS Stari grad prenosimo u celosti:

„Najoštrije osuđujemo nasilje i fizički napad na naše kolege, aktiviste Srpske napredne stranke u Zemunu. Ono što posebno zabrinjava jeste da su se desila dva sinhronizovana napada u isto vreme na različitim lokacijama u Zemunu, te ove napade ne možemo tretirati samo kao izolovane slučajeve, već kao nastavak sprovođenja nasilja od strane blokadera koji građanima kao svoj osnovni politički program nude mržnju, tenziju, haos i nasilje. Kontinuirani napadi na članove i aktiviste Srpske napredne stranke inspirisani su ogoljenom mržnjom ekstremističkih grupa blokadera i postali su nedemokratski obrazac njihovog političkog delovanja. Zbog toga zahtevamo da se svi počinioci nasilja i napada na naše aktiviste uhapse i procesuiraju jer nasilje na ulicama naših gradova i opština koje su ekstremističke grupe blokadera unele u naš politički život ne može i ne sme postati nova normalnost. Najveća prepreka mržnji i nasilju koju žele blokaderi u Srbiji je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić, koji za razliku od ekstremističkih grupa blokadera, žele da Srbija bude sigurna i stabilna i da ima sigurnu i izvesnu budućnost sa konkrentim planovima kako da građani svakog dana žive bolje, kako da se naša Srbija razvija i napreduje. Zbog toga je svaki ekstremistički napad blokadera na Srpsku naprednu stranku zapravo napad na slobodarsku politiku Aleksandra Vučića, napad na veće plate i penzije, napad na nove auto puteve, bolnice i škole, jednom rečju napad na budućnost Srbije. Srpska napredna stranka nastaviće da se još jače i snažnije bori za Srbiju koja pobeđuje.“