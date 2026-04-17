Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, tokom večeri, ponegde, u brdsko - planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa slabom kišom.



Za predstojeći vikend biće pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, gde je u subotu, tek ponegde, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.

U ponedeljak naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne će se proširiti i na ostale predele.

Od utorka manji pad temperature, promenljivo i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.