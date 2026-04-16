„Četiri meseca pošto smo za ovom govornicom obznanili da je blizak saradnik dr Dragana Milića iz Gradske opštine Niška Banja pritvoren zbog šverca cigareta, danas imamo javnost da upoznamo sa još jednim šokantnim primerom kadrovske politike Dragana Milića – većnikom u Gradskoj opštini Medijana koji je u pijanom stanju upravljao vozilom“, saopštio je Radulović i pozvao nadležne organe da objave da li je korišćen alkotest na dah ili je alkohol detektovan testom krvi i da li su u krvi nađene i psihoaktivne supstance, kao i da li je većnik zadržan u policijskoj stanici na trežnjenju.

Radulović je prozvao i Mladena Đurića, predsednika Gradske opštine Medijana, koji po statutu te gradske opštine predlaže izbor i razrešenje većnika, ali i Dragana Milića, kao „političkog gurua“ vlasti u Medijani, da potvrde ili demantuju iznesene informacije, ali je izrazio bojazan da nikakve zvanične reakcije sa te strane neće doći, već da će se većnika kod koga je pronađen alkohol u krvi dok je upravljao vozilom, isto kao i nekada Barona, Milić i Đurić ubrzo odreći, bez prižanja odgovara javnosti.

„Doktora Milića pozivamo da nam, umesto priče o svojim pradedovima i predlaganja (Miodraga) Zeca za ministra finansija, sa kojim, kako kaže, nije ni razgovarao, objasni svoja kadrovska rešenje u situacijama gde je već imao prilike da odlučuje“, rekao je šef odborničke grupe SNS i dodao da veruje da dedovi doktora Milića, koje je sam svojom pričom uveo u političku arenu, ne bi bili ponosni što on u državi za koju su prolivali krv, kao kadrovska rešenja, na funkcije potura švercere cigareta i alkoholičare.

„U slučaju „pijanog većnika za volanom“ javnost ima pravo da zna i da li se opijao o svom trošku ili o trošku budžeta koji se puni od novca građana Medijane i Niša, zatim, da li je u pijanom stanju uhvaćen za volanom privatnog ili službenog automobila i koje će konkretno posledice snositi zbog svog nedela“, zaključio je svoje izlaganje Uroš Radulović i zapitao, da li se i drugima, kao i njemu, čini da kadrovi doktora Milića karakterno najviše podsećaju na likove iz filma „Južni vetar“, a da je samo pitanje vremena kojim će se porokom nastaviti niz koji je započeo u novogodišnjoj noći hapšenjem Barona.