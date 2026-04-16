(Autor: T. K.)

Vladan Ðokić vredan je samo kada je u pitanju jedna stvar, a to je uništavanje. Nisu to prazne priče i neosnovane kritike, jer rezultati Centra za istrazivanje rejtinga univerziteta najbolje govore o Ðokićevom učinku, poručuje profesor doktor Zorana Mihajlović.

U izjavi za Alo!, Mihajlovićeva kaže da je Ðokić, godinu dana posle izbora na funkciju, propustio da povuče pravi potez:

- Ostavku je trebalo da podnese čim je Univerzitet počeo da pada na listi. Za samo četiri godine, Univerzitet je pao za više od 30 mesta. Unizio je kvalitet obrazovanja.

Dodaje da Ðokić pogrešna opcija za drzavni univerzitet.

- Čovek bez morala i etike, sramota je Univerziteta. Sve što je uradio i što radi je protiv države i Univerziteta. Posledicu nisu samo trenutne i nisu samo pad na rang listi. Posledice će biti konkretne i pokazaće se kroz obrazovni sistem - upozorava Mihajlović.

Od kada je Vladan Đokić postao rektor, 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je svake godine zauzimao sve lošiju poziciju na GLOBAL 2000, Centra za svetsko rangiranje univerziteta (GLOBAL 2000 List by the Center for World University Rankings). Te 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je zauzimao 348. mesto. Sledeće, 2022. godine, zadržao je 348. mesto.

Zatim sledi kontinuirani pad - 2023. godine smo pali na 362. poziciju, pa 2024. godine na 376. mesto, a 2025. godine na 387. mesto. Rezultat iz 2025. godine je ujedno i najgori još od 2018. godine