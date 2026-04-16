Učenje saobraćajnih znakova, savladavanje pravila i propisa, kao i snalaženje u složenim situacijama – posebno na raskrsnicama – često izaziva nedoumice čak i kod najupornijih.

Međutim, dileme u saobraćaju ne prestaju ni nakon polaganja vozačkog ispita. Upravo zato su testovi i ilustracije sa pitanjem „ko ima prednost na raskrsnici“ i dalje veoma popularni na internetu.

Viralni test: Ko ima prednost kada svi imaju STOP znak?

Jedan takav primer nedavno je postao viralan na YouTube-u i izazvao veliku pažnju vozača.

U pitanju je raskrsnica na kojoj se nalaze tri automobila:

žuti automobil (donja pozicija)

beli automobil (levo od žutog)

sivi automobil (levo od belog)

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se na svakom prilazu nalazi znak STOP, što znači da svi vozači moraju da se zaustave i poštuju pravila prvenstva prolaza.

Ključno pitanje glasi: ko ima prednost u ovoj situaciji?

Pravilo desne strane – ključno za rešavanje zadatka

Rešenje ovog saobraćajnog testa zasniva se na osnovnom pravilu:

Kada dva ili više vozila dolaze istovremeno, vozač mora da propusti vozilo koje mu dolazi sa desne strane.

To znači:

žuti automobil ima prednost jer nema vozilo sa desne strane

beli automobil kreće drugi, jer propušta žuti, ali ima prednost u odnosu na sivi

sivi automobil ide poslednji, jer mora da propusti oba vozila

Ovo je klasičan primer primene pravila desne strane u saobraćaju.

Zašto ovakvi testovi zbunjuju vozače?

Iako je pravilo jasno, mnogi vozači imaju poteškoće u njegovoj primeni u praksi. Upravo zato su ovakvi zadaci korisni za obnavljanje znanja i pripremu za realne situacije u vožnji.

Na društvenim mrežama razvila se velika diskusija o ovom primeru, a korisnici su ukazali na razliku između teorije i stvarne vožnje.

Jedan od komentara ističe problem iz ugla defanzivne vožnje – vozač sa leve strane može predstavljati veću opasnost jer ga je teže kontrolisati u slučaju istovremenog kretanja.

Teorija vs praksa u saobraćaju

Iako pravila jasno definišu ko ima prednost, u realnim uslovima vozači često koriste dodatnu komunikaciju – poput gestikulacije ili propuštanja drugih učesnika.

Zbog toga stručnjaci savetuju:

uvek budite oprezni na raskrsnicama

ne oslanjajte se isključivo na pravila

koristite principe defanzivne vožnje

uspostavite kontakt očima sa drugim vozačima kada je moguće

Pitanje „ko ima prednost na raskrsnici“ i dalje je jedno od najčešćih i najvažnijih u saobraćaju. Iako deluje jednostavno, ovakvi primeri pokazuju koliko lako može doći do zabune.

Redovno obnavljanje znanja o saobraćajnim pravilima može značajno doprineti bezbednijoj vožnji i sprečiti potencijalne nezgode.