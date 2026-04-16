Učenje saobraćajnih znakova, savladavanje pravila i propisa, kao i snalaženje u složenim situacijama – posebno na raskrsnicama – često izaziva nedoumice čak i kod najupornijih.

Međutim, dileme u saobraćaju ne prestaju ni nakon polaganja vozačkog ispita. Upravo zato su testovi i ilustracije sa pitanjem „ko ima prednost na raskrsnici“ i dalje veoma popularni na internetu.

Viralni test: Ko ima prednost kada svi imaju STOP znak?

Jedan takav primer nedavno je postao viralan na YouTube-u i izazvao veliku pažnju vozača.

U pitanju je raskrsnica na kojoj se nalaze tri automobila:

  • žuti automobil (donja pozicija)
  • beli automobil (levo od žutog)
  • sivi automobil (levo od belog)

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se na svakom prilazu nalazi znak STOP, što znači da svi vozači moraju da se zaustave i poštuju pravila prvenstva prolaza.

Ključno pitanje glasi: ko ima prednost u ovoj situaciji?

Pravilo desne strane – ključno za rešavanje zadatka

Rešenje ovog saobraćajnog testa zasniva se na osnovnom pravilu:

Kada dva ili više vozila dolaze istovremeno, vozač mora da propusti vozilo koje mu dolazi sa desne strane.

To znači:

  • žuti automobil ima prednost jer nema vozilo sa desne strane
  • beli automobil kreće drugi, jer propušta žuti, ali ima prednost u odnosu na sivi
  • sivi automobil ide poslednji, jer mora da propusti oba vozila

Ovo je klasičan primer primene pravila desne strane u saobraćaju.

Zašto ovakvi testovi zbunjuju vozače?

Iako je pravilo jasno, mnogi vozači imaju poteškoće u njegovoj primeni u praksi. Upravo zato su ovakvi zadaci korisni za obnavljanje znanja i pripremu za realne situacije u vožnji.

Na društvenim mrežama razvila se velika diskusija o ovom primeru, a korisnici su ukazali na razliku između teorije i stvarne vožnje.

Jedan od komentara ističe problem iz ugla defanzivne vožnje – vozač sa leve strane može predstavljati veću opasnost jer ga je teže kontrolisati u slučaju istovremenog kretanja.

Teorija vs praksa u saobraćaju

Iako pravila jasno definišu ko ima prednost, u realnim uslovima vozači često koriste dodatnu komunikaciju – poput gestikulacije ili propuštanja drugih učesnika.

Zbog toga stručnjaci savetuju:

  • uvek budite oprezni na raskrsnicama
  • ne oslanjajte se isključivo na pravila
  • koristite principe defanzivne vožnje
  • uspostavite kontakt očima sa drugim vozačima kada je moguće

Pitanje „ko ima prednost na raskrsnici“ i dalje je jedno od najčešćih i najvažnijih u saobraćaju. Iako deluje jednostavno, ovakvi primeri pokazuju koliko lako može doći do zabune.

Redovno obnavljanje znanja o saobraćajnim pravilima može značajno doprineti bezbednijoj vožnji i sprečiti potencijalne nezgode.