Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da o tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuju građani i dodao da neki ljudi sa nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti ulaze u izborne procese i uvek u njima „pobeđuju“, ali pre samih izbora, a kad se izbori završe, ne znaju da čestitaju onome od kojeg su izgubili, već traže krivca.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode pojedinih opoziciono orijentisanih medija da će, kada je reč o izborima mađarski scenario biti prepisan i u Srbiji, rekao da se tih priča naslušao od pada nekadašnjeg premijera Rumunije Viktora Ponte.

- Pa su rekli 'evo ga, glavni Vučićev prijatelj iz okruženja, rumunski premijer Viktor Ponte je pao, sledeći je Vučić’. Znate li koliko sam premijera Rumunije u međuvremenu promenio? Šest ili sedam. I sa svakim se video, razgovarao i tako dalje. Toliko o tome. Nemojte da vam pričam da su to isto govorili za Sebastijana Kurca. Nemojte da vam govorim da smo to 2020. slušali o Milu Đukanoviću, o Zoranu Zajevu i svaki put je bilo 'sledeći je Vučić' - rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da je za njega samo problem u tome što neki ljudi u Srbiji misle da stranci odlučuju o tome ko će da bude na vlasti.

- Dakle, problem je u njihovim glavama. O tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuju građani Srbije i zato građani Srbije pružaju meni podršku, a ne i njima - istakao je Vučić.

Dodao je da naši opozicioni lideri nikada neće biti kao odgovorni opozicioni lideri iz Italije, koji su stali u odbranu premijerke Đorđe Meloni kada ju je američki predsednik Donald Tramp napao i kada su oni poručili Trampu da ne može da napada njihovu premijerku i rekli da je Italija suverena zemlja.

- Tako se ponašaju odgovorni opozicioni lideri, što naši nikada nisu bili i nikada neće biti i zato narod odlično ume da izabere. A ja volim ljude koji s nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti ulaze u izborne procese i uvek u njima pobeđuju, ali pre izbora. A kad se izbori završe, onda ne umeju da čestitaju onome od kojeg su izgubili, već kreće kuknjava da je opet neko drugi, treći kriv. U ovom trenutku imamo mnogo drugih i važnih stvari o kojima moramo da razgovaramo, probleme koje moramo da rešavamo i ljudi znaju ko se bavi njihovim problemima, ko se bavi njihovim boljim životom, a ko se bavi sobom i svojom foteljom i u skladu sa tim, ljudi će doneti svoje odluke - rekao je predsednik Vučić.



POSVETIĆEMO SE ROBOTIZACIJI NAŠE ARMIJE

Posle sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Vučić je rekao da je predložio izradu i usvajanje strategije robotizacije i formiranje jedinice opremljene robotizovanim platformama.

- Danas sam predložio, kao vrhovni komandant Vojske Srbije, izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće municije, uvežbavanje specijalnih i izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama - rekao je Vučić novinarima posle sastanka.

Istakao je da je izvukao „istorijske pouke“ za naše oficire i dodao da su mnogi od njih legendarni komandanti iz vremena NATO agresije, kao i da je mnogo mladih koji su od njih, ali i od drugih oficira imali dosta da nauče.

- Zamolio sam ih da u ovom revolucionarnom periodu velikih promena u našoj vojsci, digitalizacije i robotizacije naše armije, upotrebe najmoćnijih i najmodernijih raketa, u tome učestvuju s ogromnim entuzijazmom, još većom posvećenošću, velikom energijom - rekao je Vučić.

