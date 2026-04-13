Gostujući u Hit tvitu sinoć, dekan DIF-a iz Novog Sada Patrik Drid se osvrnuo na smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu, koja je poginula 26. marta ove godine kada je pala sa petog sprata te ustanove.

- Odgovornost je uvek na dekanu na fakultetu i rektoru na rektoratu. Kada je u pitanju teža povreda ili smrt tada mora da se snosi i krivična odgovornost - rekao je Drid.

On dodaje da su fakulteti uzurpirani od strane dekana i rektora koji prave haos, umesto da štite interes ustanova koje zastupaju.

- Ana Brnabić je lepo rekla da su oni uzurpirali fakultete. Upravo oni koji su izabrani da budu rektori i dekani, da brane fakultete od haosa, oni prave haos. Najveću cenu naravno plaćaju sami studenti. Dekan i rektor imaju lica koja su zadužena za obezbeđenje na fakultetu, ali su oni odgovorna lica za sve što se događa na fakultetu ili rektoratu. Apelujem na državu da traže odgovornost ovih lica, a ne da ovo ostane ispod tepiha - rekao je Drid.

