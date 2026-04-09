Srbija danas ulaže ogromna sredstva u inovativne lekove i lečenje retkih bolesti, a najnoviji potez vlasti – potpisivanje ugovora sa farmaceutskom kompanijom AstraZeneka – dodatno podiže nivo zdravstvene zaštite i otvara vrata savremenim terapijama za najteže pacijente.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je država obezbedila „najbolje lekove na svetu“, koji će biti dostupni građanima kroz sistem Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Reč je o inovativnim onkološkim terapijama koje pokrivaju više teških bolesti, uključujući rak dojke, pluća, jetre, bešike, žučnih puteva i jajnika.

Potpisani ugovor znači da će čak deset novih inovativnih lekova biti uključeno na listu RFZO, čime se prvi put posle dužeg perioda značajno širi dostupnost savremenih terapija u Srbiji.

Vučić je naglasio da će, uprkos ogromnim troškovima koji se mere stotinama miliona evra u narednim godinama, država nastaviti da ulaže u zdravlje građana.

– I da je u pitanju samo jedan život, vredelo bi – poručio je predsednik, ističući da će nove terapije produžiti život hiljadama ljudi.

MILIJARDE ZA INOVATIVNE LEKOVE

Podaci pokazuju da je Srbija u poslednjih desetak godina drastično povećala ulaganja u inovativne terapije. Dok je u periodu od 2007. do 2012. godine za te namene izdvojeno oko 19,2 milijarde dinara, od 2013. do 2025. taj iznos je porastao na čak 218,7 milijardi dinara.

To predstavlja višestruko povećanje ulaganja u savremene lekove, što je omogućilo uvođenje terapija koje ranije nisu bile dostupne pacijentima u Srbiji.

Ipak, uprkos tim ulaganjima, sistem se suočava i sa izazovima – procene govore da desetine hiljada pacijenata i dalje čekaju na inovativne lekove, a da je u jednom trenutku gotovo 200.000 ljudi bilo u situaciji da čeka novu terapiju.

RETKE BOLESTI: OD SIMBOLIČNIH SUMA DO MILIJARDI

Jedan od najdrastičnijih pomaka vidi se u oblasti lečenja retkih bolesti.

Dok je 2012. godine za te namene izdvajano svega 130 miliona dinara, danas budžet dostiže oko 10,2 milijarde dinara godišnje.

To znači da je finansiranje povećano i do 70–90 puta u odnosu na raniji period, a broj obolelih koji dobijaju terapiju višestruko je porastao. Danas se leče stotine pacijenata sa desetinama različitih dijagnoza, uključujući i najsavremenije genske terapije.

Država sada finansira i lečenje u inostranstvu za hiljade dece, dok je nekada taj broj bio višestruko manji.

IZMEĐU NAPRETKA I IZAZOVA

Iako brojke pokazuju snažan rast ulaganja i dostupnosti terapija, stručnjaci upozoravaju da sistem i dalje ima ograničenja.

Novi inovativni lekovi ne ulaze dovoljno brzo na listu RFZO, pa pacijenti često čekaju i po nekoliko godina na terapiju koja je u svetu već standard.

Takođe, i pored velikog budžeta za retke bolesti, dodatna sredstva su neophodna kako bi se omogućio pristup terapiji svim pacijentima koji čekaju.

BORBA ZA SVAKI ŽIVOT

Uprkos izazovima, jasno je da je zdravstveni sistem Srbije u poslednjim godinama napravio značajan iskorak kada je reč o dostupnosti savremenih lekova.

Najnoviji ugovor za onkološke terapije predstavlja nastavak tog trenda i signal da država nastavlja da ulaže ogromna sredstva u borbu protiv najtežih bolesti.

Za hiljade porodica, to znači jednu ključnu stvar – novu šansu za život.