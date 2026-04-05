Predsednik Aleksandar Vučić je najavio da će vrlo brzo biti otvorena i deonica autoputa na Moravskom koridoru od Čačka do Kraljeva, kao i da će za dva, tri meseca krenuti radovi na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe.

"Mi ćemo uskoro da otvaramo velike autoputeve, a krećemo i u velike radove", poručio je Vučić tokom obilaska radova na Ekspo gradilištu.

Vučić je istakao da će se ubrzati izgradnja autoputa Beograd-Zrenjanin, kao i brze saobraćajnice "Smajli" (Osmeh Vojvodine).

"Menja se lice Srbije, menja se sve ono što i naši očevi i dedovi nisu ni sanjali. I verujem da ćemo to sve uspeti uz pomoć građana Srbije koji su želeli i stabilnost i mir i koji su mudre odluke donosili. Uspevaćemo to da uradimo. Jedino što me brine to je i ovo jutros (kod Kanjiže) što se dogodilo i sve ovo u svetu. Nadam se da će ovom ludilu da dođe kraj", rekao je Vučić.

Kazao je da će uskoro biti otvorena i deonica Slepčević - Badovinci.

"Moramo i Pavlovića Ćupriju da uradimo. Tako će Srbija sve mostove između Srbije i Srpske i Srbije i BiH da obnovi i da uredi, kao što smo i Karakaj, kao što smo i Bratuljub, prema Bratuncu, kao što smo i most na Savi kod Sremske Rače. Treba da se otvori i ovo od Vrbe do Adrana, 12 ili 14 kilometara, nemojte me držati za reč, i do kraja godine da završimo kompletno do Golupca brzu saobraćajnicu, to jest Dunavsku magistralu. I treba da napadnemo dalje autoput ka Dugoj poljani - Ivanjica, Požega, Arilje i treba da napadnemo Kraljevo - Raška - Novi Pazar, a Fruškogorski koridor ćemo dobar deo već do kraja godine završiti i ostaćemo 12 kilometara do Paragova", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Istakao je da su to neverovatne stvari za Srbiju.