Voditelj blokaderske televizije N1 Branislav Šovljanski pozitivan je na kokain i kanabis, piše Informer.

Prema njihovim saznanjima, danas u 11:28 časova, na uglu ulica Tošin bunar i Zemunska, pripadnici Saobraćajne policije MUP-a R Srbije su zaustavili voditelja N1 Branislava Šovljanskog.

Šovljanski je vozi džip novosadskih tablica, a policajci su izvršili postupanje u cilju utvrđivanja da li je pozitivan na psihoaktivne supstance.

- Policajci su ga zaustavili jer su videli čudno ponašanje u saobraćaju. Bio je negativan na alkohol, ali na narkotike je već druga priča. Rezultat je šokirao sve: Šovljanski je pozitivan na kokain i kanabis. Nije samo da šmrče, već i duva. I onda oni izađu i kažu mi njih targetiramo. A oni svojim postupcima i ponašanjem sve sami pokažu - rekao je Dragan Vučićević.

Podsetimo, ovaj Šovljanski je sa Bjelogrlićem pljuvao po Srbiji.