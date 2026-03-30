"Produžen gasni aranžman sa Rusijom"

"Razgovarali smo o svim oblicima saradnje. Dogovorili smo još 3 meseca produženja za gas. Vrlo su fleksibilni, ako dođu hladni dani dozvoljavaju da više uvezemo, i ostaje cena po naftnoj formuli. U Evropi ćemo biti druga ili treća zemlja sa najnižom cenom gasa, iza Belorusije."

"Pitao sam predsenika Putina šta misli o kraju neprijateljstava. Dobio sam njegovo viđenje. On je mene pitao za KiM i RS, razmenili smo mišljenja. Upoznao sam ga sa savezom Priština-Tirana-Zagreb."

"Zadovoljan sam što makar oko gasa nećemo imati problema, i zahvalan sam predsedniku Putinu."

"Nafta je danas 115, plašim se da će koliko sutra biti više. Hoću da znate da bi cena na pumpama trebala da bude 273 dinara. Koliko Srbija može da izdrži. Izdržaćemo neko vreme nema sumnje, ali ako slučajno krene kopenini napad, svet i Evropa suočiće se sa najvećom katastrofom u istoriji, a to neminovno vodi u nove sukobe."

"Ne može nama da bude uteha što će neko da poklekne dan ili dva pre nas."

"Nadam se da će u Evropi to da vide i krenu da razgovaraju sa drugim dobavljačima. I sa Rusima i svima, inače se približavamo savršenoj oluji. Drugog rešenja nema. Što je najgore ni na duplo većoj ceni se nafta neće zaustaviti. To ni Nemačka ne može da izdrži."

Pitanja medija

"Za razliku od onih koji uvek guve, ja ne tražim razloge za slavlje. Tražim za samokritiku. Razlika između uspešnih i neuspešnih je uvek u tome. Pametni, uspešni, pobednici, oni će u svakojo svojoj pobedi da traže razloge mogućeg neuspeha u budućnosti. Večiti gubitnici će u svakom svom porazu da vide poraz druge strane i mnogo dobrih stvari. Nikada ne prihvatejući svoju krivicu. Ja sam zadovoljan što imamo takve protivnike, koji su uvek srećni kad izgube."

"Da bi ste znali koliko je bila ubedljiva pobeda, saopštiću vam konačne rezultate. Razlika kada saberete glasove je gotovo 20%. I to svi oni ujedinjeni. Jedan deo ljudi koji je glasao protiv naših ljudi na lokalu, koji uopšte nisu protiv mene i protiv nas, ali su protiv naših ljudi na lokalu. Ako su oni srećni što smo u Majdanpeku dobili 55 a ne 55,5%, super."

"Trudim se da analiziram sve nedostatke. Imate jednu listu u Knjaževcu koja nije izrazito protiv nas. Pogledajte Bor, dobili smo 40% glasova više nego na poslednjim izborima. Ako je to njima u redu, ne moraju da brinu. Posebno sam srećan zbog Lučana. Nisam srećan našim radom u Aranđelovcu i Kuli. Već za sutra zakazujem štabove šta menjamo, koliko novih ljudi moramo da dovedemo, koliko energije mora da bude."

"Što se tiče velikih gradova, jutros sam čitao poslednji omnibus. Moramo da se borimo sa problemima na dnevnom nivou. Mora da se promeni odnose i političara na lokalu i na republičkom nivou. Ja verujem da će ovi koji čekaju sledeću sezonu da budu favoriti. Do sada od 15 lokalnih samouprava ni u jednoj nisu pobedili."

"Danas ćemo dostaviti ekskluzivan snimak, kako 10 njih tuče Davida Ćirića u Boru. Jezive povrede su mu naneli. Videće kako i zašto blokaderi tuku, i kako se zalažu za demokratske vrednosti."

"Na kraju je Srbija pokazala koliko je pristojna."

"Nisu mogli da se oslobode starih navika i starih ljudi. Sve im je isto. Zamislite listu na kojoj su Kokanović, Bakić..."

O Milici Rakić

"Što se tiče Milice Rakić, jedino što mogu da kažem je da je to jad i sramota. Jedino da ih pitam jel im to rekao neko ko je uništavao našu vojsku. U našim arhivama to ne postoji, već je potpuno jasno da je NATO taj koji ju je ubio, a ne naša PVO."

"Što se tiče delovanaj stranih službi, dobijam izveštaje na dnevnom nivou, iz više izvora. Od VBA i BIA, posebno u smislu delovanja prema našim objektima i vojnom osoblju. Što se ovoga juče tiče meni je bilo jasno kolika je bila logistika jedne susedne države. Za 15-20 dana ću dobiti kompletan izveštaj."

"Što se tiče represije kako kažu, zamislite koliko jadni morate da budete, umesto da se izvine. Vi ste sa zvaničnih brojeva telefona faših funkcionera zvali i varali ljude. Da vi zovete starije da kažete "zovete iz kancelarije predsednika, nemojte da glasate za listu broj 1 nego 2. Zamislite da neko takav upravlja državom, ko nema trunku morala, ničega. Takvu državu hoćete?"

"Šta je problem sa kol centrima. To svaka stranka u svetu radi. To su ljudi koji su sami dali svoje brojeve, ljudi koji podržavaju stranku. Šta je tu problem"

"Videli ste onog sa pištoljem, prvo su govorili da je ćaci, a onda je stigla naredba da se skloni snimak. Danas ćete videti kako su tukli Davida Ćirića. Tukli su ga kao zveri. Uvek sam osećao prezir prema onima koji šutiraju čoveka na zemlji," dodao je on.

Kaže da se nasilje vratilo blokaderima, pošto ni njihove pristalice neće da izlaze na izbore u takvoj atmosferi.

"Ali oni su geniji, ja evo 14 godina ne gubim izbore, a oni često. Ali ajde, neka rade kako hoće," kazao je Vučić.

Predsednik je pojasnio da se ovi rezultati, sa lokalnih izbora, ne mogu direktno preneti na paralmentarni nivo.

"Videćemo da li će to tako biti, ako mi budemo loše radili može da se desi i da oni pobede. Stvari se menjaju u politici, ljudi nisu magarci, već najpametnija stvorenja. Oni prate i gledaju svakoga od nas. Samo magarci nisu u stanju da promene svoj stav. Ako se ponašam najbolje, i onaj ko je bio najostrašćeniji može da promeni mišljenje," naglasio je Vučić.

On kaže da je blokaderima bilo potrebno 12 sati da izmisle opravdanja za tragediju na Filozofskom fakultetu.

"I glupu su teoriju smislili, zato što bi to njihove pristalice prihvatile. Ali kada idete po ljudske glasove, morate temeljnije i bolje. Videli ste kako su reagovali kada su potegli pištolj u Bajinoj Bašti. Gledali su koji ugao da pronađu, a to je bilo skidaj to, sklanjaj to. Morate bolje da razmišljate, da vidite šta je to što ljudi žele, šta ne žele, a ja sam beskrajno zahvalan ljudima, za mene jeste iznenađenje Bor, najpozitivnije. Bez obzira na to što smo u Kladovu imali neverovatan rezultat. O Majdanpeku da ne govorim, i u Lučanima sam presrećan rezultatima," dodao je predsednik.

I pored svega, kaže da je na kraju uvek nezadovoljan, i da uvek mora i može više.