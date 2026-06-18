S obzirom na to da pojedini građani i dalje imaju nedoumice u vezi sa putovanjem maloletne dece u Grčku, posebno kada putuju samo sa jednim roditeljem ili trećim licem, u nastavku teksta vam donosimo detaljna pravila i preporuku zasnovanu na važećim zakonima Republike Srbije i preporukama nadležnih organa.

Da li je potrebna saglasnost za putovanje u inostranstvo?

Prema zvaničnim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije:

Maloletni državljani Srbije moraju imati važeću putnu ispravu – pasoš ili ličnu kartu (u slučaju putovanja unutar EU/šengenske zone, uključujući Grčku).

Ako dete putuje sa jednim roditeljem – nije zakonski obavezna pismena saglasnost drugog roditelja, ali se preporučuje da je imate, naročito ako:

roditelji nisu u braku

dete ima različito prezime od roditelja s kojim putuje

postoji potencijal za nesuglasice ili konflikt među roditeljima

Ako dete putuje sa trećim licem (npr. baba, deda, rodbina, prijatelji), neophodna je overena saglasnost oba roditelja, pod uslovom da oba roditelja zajednički vrše roditeljsko pravo.

Ako dete putuje samo, bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika – obavezna je saglasnost oba roditelja.

Šta u slučaju razvedenih roditelja?

Ako dete iz Srbije putuje u inostranstvo sa roditeljem koji ima pravosnažnu presudu o poveravanju deteta i samostalno vrši roditeljsko pravo:

Saglasnost drugog roditelja nije potrebna

Ali je neophodno poneti presudu o samostalnom vršenju roditeljskog prava – original ili overenu kopiju

Da li Grčka traži saglasnost na granici?

Grčka najčešće ne traži saglasnost kada dete putuje sa jednim roditeljem, ali zadržava pravo da traži dodatna objašnjenja u sledećim slučajevima:

• ako postoje razlike u prezimenima

• ako granična policija posumnja u regularnost putovanja

• ako dete putuje sa trećim licem

Zato se preporučuje da uvek imate spremnu saglasnost, posebno u pisanoj formi, kao i eventualnu presudu ako je jedan roditelj staratelj.

Kako izgleda saglasnost i šta mora da sadrži?

Saglasnost roditelja treba da sadrži:

• Ime i prezime deteta

• Broj pasoša deteta

• Ime roditelja (ili osobe) s kojom dete putuje

• Mesto i datum putovanja

• Trajanje boravka i destinacija

• Lične podatke roditelja koji daje saglasnost

• Potpis roditelja

• Overu kod javnog beležnika (notara)

Preporučuje se da dokument bude dvojezičan (srpski i engleski) radi lakše upotrebe u inostranstvu.

Koliko košta overa saglasnosti kod notara?

Cena overe saglasnosti zavisi od broja roditelja koji je potpisuju:

• Ako saglasnost daje jedan roditelj: 380 dinara

• Ako saglasnost daju oba roditelja: 760 dinara

Ove su okvirne cene i mogu blago varirati u zavisnosti od:

• mesta overavanja (grad/notar)

• jezika (dvojezične verzije mogu biti skuplje)

• broja primeraka

Preporučujemo da se unapred raspitate kod izabranog notara za tačne uslove i cene.

Preporuke za roditelje

• Uvek proverite uslove ulaska kod ambasade zemlje u koju putujete ili na zvaničnom sajtu granične policije

• Ne čekajte poslednji dan – pripremite dokumentaciju nekoliko dana pre puta

• Ako dete ima različito prezime od roditelja s kojim putuje, ponesite izvod iz matične knjige rođenih

• Fotokopirajte sve važne dokumente i čuvajte ih odvojeno od originala

Iako saglasnost nije uvek obavezna, u praksi se pokazuje da je uvek korisno imati je kod sebe. Ne košta mnogo, jednostavna je za izradu i može vas poštedeti nepotrebnih problema na granici. Kada su u pitanju putovanja sa decom – bolje je biti spreman nego iznenađen.