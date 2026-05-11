Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se danas posle podne i uveče, uglavnom na severu Srbije, a u utorak i u ostalim predelima, očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.

Kako je navedeno na sajtu RHMZ-a, danas posle podne i u utorak biće nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

Sutra će biti i vetrovito, sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom.

Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se u sredu i četvrtak, kada će u većini mesta biti pretežno sunčano uz sveža jutra. Ipak, na jugu Srbije zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.