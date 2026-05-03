Upravo novčići od dva evra mogu biti pravo malo bogatstvo, posebno ako su retki ili imaju grešku u kovanju. Numizmatika, odnosno sakupljanje novčića, poslednjih godina sve više dobija na popularnosti, jer pojedini primerci dostižu cenu i od nekoliko hiljada evra na tržištu kolekcionara.

Čak i ako niste kolekcionar, postoji šansa da već imate vredan novčić u svom novčaniku. Posebno su traženi prigodni novčići od dva evra koji su izdati u ograničenim serijama. Na primer, novčić iz Monaka iz 2007. godine sa likom Grejs Keli jedan je od najvrednijih i može dostići cenu od oko 2.750 evra. Takođe, retki primerci iz Litvanije iz 2021. godine, sa specifičnom ivicom, mogu vredeti i do 2.000 evra.

Još jedan zanimljiv primer je novčić iz Monaka iz 2015. godine, koji je izdat u veoma malom broju i danas dostiže cenu od oko 1.500 evra. Ovakvi primerci pokazuju da svaki novčić može imati posebnu vrednost, naročito ako je povezan sa istorijskim ličnostima ili važnim događajima.

Zato stručnjaci savetuju da pre nego što potrošite kovanice, dobro pogledate šta imate u rukama. Možda se baš među njima krije retki novčić od dva evra koji vredi pravo malo bogatstvo. Numizmatika nije samo hobi – ona može biti i izvor zarade za one koji znaju šta da traže.