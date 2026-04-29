Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

NOVI TALAS SMS PREVARA KRUŽI SRBIJOM! Ako vam stigne ova poruke, ne otvarajte

Kaspersky upozorava na novi talas SMS prevara poznat kao 'SMS blasting', koji omogućava sajber kriminalcima da šalju lažne poruke direktno na telefone.

 
Autor:  Milica Krstić
29.04.2026.09:41
0
Kompanija Kaspersky upozorila je na novi talas SMS prevara poznat kao "SMS blasting", koji omogućava sajber kriminalcima da zaobiđu mreže mobilnih operatera i direktno šalju lažne poruke na telefone građana.

Reč je o naprednoj varijanti "smishing-a" (SMS phishing), gde se prevaranti predstavljaju kao banke, dostavne službe ili gradske institucije, pokušavajući da navedu korisnike da otkriju svoje finansijske podatke, lozinke ili druge osetljive informacije.

Iako mobilni operateri uglavnom uspešno filtriraju sumnjive poruke, nova metoda omogućava kriminalcima da zaobiđu te zaštitne mehanizme. Uz pomoć uređaja poznatog kao "SMS blaster", koji se lažno predstavlja kao bazna stanica mobilne mreže, napadači uspevaju da prevare telefone u blizini da se povežu na njihov signal.

Evo gde skrivaju uređaje

Ovi uređaji, veličine računarskog kućišta, mogu biti sakriveni u automobilima ili čak u rančevima. Kada se aktiviraju, šalju lažne SMS poruke svim telefonima u dometu od 500 do 2.000 metara, bez potrebe za brojevima žrtava.

"Kriminalci najčešće deluju na mestima sa velikom koncentracijom ljudi, poput tržnih centara ili turističkih zona", upozorava Rade Furtula iz kompanije Kaspersky.

On dodaje da napadači imaju brojne prednosti: ne plaćaju slanje poruka, mogu da lažiraju pošiljaoce i ubacuju zlonamerne linkove, dok svaki telefon koji se poveže na lažnu baznu stanicu automatski postaje meta.

Ova tehnologija već je izazvala pažnju u Kanadi, a prvi slučajevi zabeleženi su i u Srbiji, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde su nadležni organi već hapsili osumnjičene.

Stručnjaci savetuju građanima da budu oprezni, ne otvaraju sumnjive linkove i nikada ne unose lične ili finansijske podatke putem SMS poruka, bez obzira na to koliko poruka delovala uverljivo.

Alo.rs/Dnevnik

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Društvo

DimmidiSì donosi italijansku formulu svežine, ukusa i praktičnog obroka
Aleksej Nešović

DimmidiSì donosi italijansku formulu svežine, ukusa i praktičnog obroka

10:30 | 0
DIREKTAN PRISTUP GLOBALNIM IGRAČIMA Više od 100 B2B sastanaka srpskih kompanija sa velikim nemačkim sistemima
Ivana Vukotić

DIREKTAN PRISTUP GLOBALNIM IGRAČIMA Više od 100 B2B sastanaka srpskih kompanija sa velikim nemačkim sistemima

10:00 | 0
TAMO GDE VREME ZAISTA STAJE: Provedite prvomajske praznike u najlepšim selima Srbije
Foto: Promo | indigo studios

TAMO GDE VREME ZAISTA STAJE: Provedite prvomajske praznike u najlepšim selima Srbije

10:00 | 0
BIZARNA TAKTIKA UČESNIKA SLAGALICE! Nastavlja da dominira, a OVO je razlog
RTS Printscreen

BIZARNA TAKTIKA UČESNIKA SLAGALICE! Nastavlja da dominira, a OVO je razlog

09:01 | 0
REKORDNE TEMPERATURE U EVROPI Svi se kuvaju a u Srbiji ladovina, šta nam se sprema 2026. godine?
Foto: Pexels

REKORDNE TEMPERATURE U EVROPI Svi se kuvaju a u Srbiji ladovina, šta nam se sprema 2026. godine?

08:58 | 0
ZIMA SE VRAĆA NA VELIKA VRATA Temperatura pada na NULU, biće snega, a evo šta stiže za praznike
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

ZIMA SE VRAĆA NA VELIKA VRATA Temperatura pada na NULU, biće snega, a evo šta stiže za praznike

07:49 | 0
DA LI STE OSETILI PODRHTAVANJE? Rano jutros registrovan zemljotres u srpskom gradu
Prinstcreen/Ai ilustracija

DA LI STE OSETILI PODRHTAVANJE? Rano jutros registrovan zemljotres u srpskom gradu

06:57 | 0
SIMBOL BEOGRADA NESTAO JE U PLAMENU NATO BOMBI Na današnji dan su ga zločinci srušili pred očima građana
EPA PHOTO/TANJUG

SIMBOL BEOGRADA NESTAO JE U PLAMENU NATO BOMBI Na današnji dan su ga zločinci srušili pred očima građana

06:14 | 0
OBLAČNO, MOGUĆA KIŠA I PLJUSKOVI, NEGDE I SNEG! Dobro ste pročitali, to je prognoza za danas
ai ilustracija

OBLAČNO, MOGUĆA KIŠA I PLJUSKOVI, NEGDE I SNEG! Dobro ste pročitali, to je prognoza za danas

06:01 | 0
PRVO POPIJEM KAFU, PA IDEM U ŠTALU Baka Vera otkriva tajnu života na selu - ovo je njena poruka za mlađe žene
Rina | Rina

PRVO POPIJEM KAFU, PA IDEM U ŠTALU Baka Vera otkriva tajnu života na selu - ovo je njena poruka za mlađe žene

06:00 | 0

Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,42 117,77
USD USD 99,95 100,25 100,55
CAD CAD 73,29 73,51 73,73
AUD AUD 71,74 71,96 72,18
GBP GBP 135,18 135,58 135,99
CHF CHF 126,95 127,34 127,72

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati