Sremski Karlovci ponovo ispisuju stranice uspeha – i to na velikoj sceni! Nakon prethodnih zapaženih učešća koja su ostavila snažan trag, ovaj grad zvanično ulazi u Festival „Ritam Evrope“ i u 2026. godini, čime učešće prerasta u ozbiljnu tradiciju o kojoj se sve više govori.

Zahvaljujući jasnoj viziji i snažnoj podršci gradonačelnika Sremskih Karlovaca, Dražena Đurđića, mladi talenti ovog mesta dobijaju priliku da stanu rame uz rame sa najboljima iz cele zemlje i regiona. Upravo ta kontinuirana podrška lokalne samouprave šalje jasnu poruku – ulaganje u mlade, kulturu i međunarodnu saradnju više nije izbor, već prioritet.

„Ponosni smo što Sremski Karlovci nastavljaju svoje učešće u ‘Ritmu Evrope’. Naša obaveza je da mladima otvorimo vrata velikih scena i damo im priliku da pokažu svoj talenat pred celom Srbijom i regionom. Ovo nije samo projekat – ovo je ulaganje u budućnost našeg grada“, izjavio je gradonačelnik Dražen Đurđić nakon potpisivanja ugovora.

Festival „Ritam Evrope“, kao najveći dečiji i omladinski televizijski spektakl u regionu, iz godine u godinu okuplja najtalentovanije mlade iz brojnih gradova i opština. U takvoj konkurenciji, kontinuitet koji Sremski Karlovci grade govori više od reči.

Kako saznajemo, interesovanje mladih je veće nego ikada, a predstojeće audicije mogle bi da obore sve rekorde. Sremski Karlovci tako ne samo da čuvaju kontinuitet, već sve sigurnije postavljaju standarde kada je reč o podršci mladima.

Jedno je sigurno – Srbija već priča o Sremskim Karlovcima. A oni jasno poručuju: scena „Ritma Evrope“ i 2026. godine biće njihova velika šansa za nove pobede.