Srbija je u samom vrhu zemalja koje u lečenju kancera jetre primenjuju inovativne metode, u skladu sa najnovijim svetskim dostignućima, izjavio je jedan od najvećih stručnjaka za hepatobilijarno-pankreasnu hirurgiju, profesor na Memorial Sloan Kettering Cancer centru u Njujorku Vilijam Džernagin.

On je profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je studentima i profesorima održao predavanje o holangiokarcinomu, retkom obliku raka jetre i žučnih kanala.

- Srbija je u samom vrhu u odnosu na ono što se primenjuje u drugim delovima sveta, dakle veoma inovativno i u potpunosti usklađeno sa najnovijim svetskim dostignućima - rekao je Džernagin za Tanjug.

Naveo je da je posetio novi Univerzitetski klinički centar Srbije (UKCS) i da je imao priliku da se uveri u kapacitete te ustanove.

- Imao sam zadovoljstvo da obiđem novi klinički centar i da se upoznam sa svim kapacitetima. Veoma je impresivan, moderan i savremeno opremljen - rekao je Džernagin, koji je ef hepatobilijarno-pankreasne hirurgije u Memorial Sloan Kettering centru, vodećoj svetskoj ustanovi za lečenje i istraživanje kancera.

Džernagin je naveo da statistike pokazuju da je broj obolelih od kancera jetre u porastu širom sveta iz različitih razloga, kao i da je kancer jetre širok pojam i da obuhvata mnogo različitih dijagnoza.

- Uglavnom se misli na dijagnozu hepatocelularnog karcinoma, koji je jedan od najčešćih malignih oblika i uzrok smrtnosti povezanih sa rakom u svetu. Holangiokarcinom je podvrsta karcinoma koja nastaje iz ćelija žučnih kanala, unutar jetre ili van nje'', pojasnio je Džernagin.

Kada je reč o hepatocelularnom karcinomu, u rizičnu grupu za oboljevanje spadaju osobe sa hroničnim oboljenjima jetre kao što su hronični hepatitis ili metabolički poremećaji jetre, zatim pacijenti sa alkoholnom cirozom, ali ovaj karcinom izazivaju i svi ostali uzročnici koji dugoročno oštećuju jetru i povećavaju rizik od nastanka karcinoma.

- Rak žučnih kanala, odnosno holangiokarcinom, nema iste faktore rizika i kod mnogih pacijenata oni nisu jasno definisani - naveo je Džernagin.

Govoreći o inovativnim metodama u lečenju raka jetre, istakao je da se primenjuju minimalno invazivni pristupi kao što su laparoskopske i robotske metode uklanjanja tumora.

- Druge inovacije uključuju napredak u molekularnoj biologiji, odnosno razumevanje genetskih promena u tumorima koje podstiču razvoj raka. Takođe, sve više se razvijaju novi lekovi, uglavnom u okviru imunoterapije, koji pomažu da se ojača imunski sistem organizma u borbi protiv raka - rekao je Džernagin.

Načelnik Odeljenja za hirurgiju pankresa Prve hirurške klinike UKCS prof. dr Dejan Radenković istakao je da je za Medicinski fakultet veoma značajno što je Džernagin postao predavač po pozivu na tom fakultetu i počasni član Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.

- Za nas i naše pacijente je značajno da podelimo svoja znanja i da ih unapredimo u razgovoru sa hirurgom koji je jedan od vodećih u ovoj oblasti u svetu. Čuli smo od njega da je zadovoljan kako to izgleda u Srbiji, da smo na nivou evropskih i svetskih zemalja - rekao je Radenković za Tanjug.

Dodao je da je dogovorena i saradnja između UKCS i Ministarstva zdravlja sa Memorial Sloan Kettering Cancer centrom.

- Jednom mesečno imaćemo onlajn sastanke i prezentovati slučajeve koji su zahtevni i teški, kako bismo od kolega iz Njujorka dobili 'second opinion' (drugo mišljenje), što će biti od velikog značaja za lečenje pacijenata u Srbiji - naveo je Radenković.





