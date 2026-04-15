Deset pripadnika policije završilo je svoju misiju - prepešačilo je više od 450 kilometara od Beograda do Manastira Ostrog, u okviru humanitarnog hodočašća sa ciljem prikupljanja pomoći za lečenje Sofije Laković i Feđe Alkovića.

Ovaj podvig koji je trajao 13 dana predstavlja nastavak višegodišnje tradicije humanitarnih pešačenja. Humanitarno hodočašće dugo više od 450 kilometara ujedinilo je kolege, porodice i građane u borbi za život Sofije Laković i Feđe Alkovića.

Gosti emisije „Beogradska hronika“ bili su komandir okružnog zatvora Marko Mitić i pripadnik interventne jedinice Nikola Milovanović, koji su učestvovali u hodočašću, kao i Sofijin otac Miloš Laković, koji je držao malu Sofiju dok je spavala.

Miloš Laković kaže da je odluka da i sam krene na put bila prirodna.

- Prva pomisao mi je bila da moram da budem sa tim momcima. Spreman sam za Sofiju svašta da uradim - ističe Sofijin tata Miloš Laković, i dodaje da podvig ne pripada njemu, već ljudima koji su „odvojili vreme od svojih porodica da pomognu drugima“.

Pešačenje je, kako navodi Nikola Milovanović, trajalo skoro dve nedelje.

- Krenuli smo 23. marta od Hrama Svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu, sa planom da dnevno prelazimo između 35 i 40 kilometara - objasnio je Milovanović.

Posebnu simboliku imao je datum polaska.

- Ispostavilo se da je 23. marta Sofijin rođendan. Verujemo da to nije slučajnost - rekao je Marko Mitić.

Učesnici su se tokom puta suočavali sa brojnim izazovima - od fizičkog umora do loših vremenskih uslova.

- Imali smo kišu, sneg i nevreme gotovo deset dana. Ali, kako kaže Sveto pismo, sila Božja u nemoći pokazuje se savršena - to nas je vodilo - istakao je Milovanović.

Iako fizički nespreman, Miloš Laković naglasio je da je snaga dolazila iz vere i zajedništva.

- Nismo imali pravo da odustanemo. Kada vidite šta su drugi spremni da učine za vaše dete, dobijete dodatnu snagu - kaže Laković.

Po dolasku u Ostrog, učesnike su dočekale Sofija i njena majka. Prikupljena sredstva donirana su porodicama.

Komandir Marko Mitić podseća da ovo nije prvo ovakvo hodočašće.

- Svake godine pešačimo za nekoga kome je pomoć neophodna. To je postala naša misija - navodi Mitić.Hodočasnici su istakli da im je najveća nagrada nova prijateljstva i osećaj zajedništva, ali i podrška građana koji su ih pratili tokom celog puta.

Apel za pomoć

Sofija Laković boluje od cerebralne paralize i potrebne su joj skupe terapije, fizikalni tretmani i rehabilitacije, dok se Feđa Alković bori sa tumorom na mozgu.

- Zamolio bih sve ljude dobre volje da pošalju SMS 1599 na 3030 za Sofiju. Svaka poruka nam mnogo znači - poručio je Miloš Laković. Dok se Feđi može pomoći tako što će potrebne informacije za uplatu pronaći na Instagram stranici „Lavljim srcem za Feđu“.

BONUS VIDEO: