U Srbiji se beleži porast broja obolelih od tuberkuloze, dok Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorava da se ova opasna zarazna bolest širi i da veliki broj slučajeva u Evropi i dalje ostaje neotkriven ili neprijavljen.

Prema najnovijem izveštaju SZO, oko 20 odsto slučajeva tuberkuloze na evropskom kontinentu nije dijagnostikovano ili nije prijavljeno nadležnim institucijama. Tokom 2024. godine zvanično je registrovano gotovo 162.000 slučajeva, dok se procenjuje da je stvarni broj zaraženih čak oko 204.000, navodi evropska kancelarija ove organizacije.

Izveštaj ukazuje i na ozbiljan problem multirezistentne tuberkuloze (MDR-TB), koja se u Evropi javlja znatno češće nego na globalnom nivou. Udeo ovih težih oblika bolesti iznosi čak 23 odsto svih slučajeva, dok je svetski prosek oko 3,2 odsto. Ovakvi oblici tuberkuloze znatno su teži za lečenje i nose veći rizik od smrtnog ishoda.

Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ pokazuju da je i u našoj zemlji zabeležen rast broja obolelih. Tokom 2025. godine registrovano je ukupno 476 slučajeva, što predstavlja povećanje od dva odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći broj obolelih u Srbiji zabeležen je među starijom populacijom, posebno u uzrasnim grupama iznad 60 i 70 godina. Istovremeno, broj slučajeva među decom i adolescentima smanjen je za čak 50 odsto u poređenju sa 2024. godinom.

Iako stručnjaci navode da je rizik za širu populaciju i dalje relativno nizak, upozoravaju da se tuberkuloza lako prenosi, pre svega vazdušnim putem, i da može imati fatalne posledice ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme.

Najčešći simptomi ove bolesti uključuju dugotrajan kašalj, bol u grudima, kao i gubitak apetita. Međutim, bakterija ne napada samo pluća, već može zahvatiti i druge organe u telu.

Prema procenama SZO, ukoliko se ne primeni adekvatno lečenje, čak polovina zaraženih može izgubiti život.

Na globalnom nivou, najteže pogođene zemlje tuberkulozom su Indija, Indonezija, Kina, Pakistan i Filipini.