Od sutra će biti uspostvaljena nova linija gradskog prevoza 62, a vozila na ovoj liniji saobraćaće na relaciji Zvezdara - Mirijevo 4. Linija će imati lokalni karakter i pokrivaće zonu Mirijeva, ulice Milana Rakića i Gradske bolnice, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Deo trase nove linije činiće ulice Rudi Čajaveca, Ljubiše Miodragovića i Nine Kirsanove sa tri nova stajališta ("OŠ Pavle Savić", "Vrtić Zvončica" i "Maje Dimitrijević"). Vozila na liniji broj 62 saobraćaće od okretnice Zvezdara ulicama Čingrijina - Dimitrija Tucovića - Batutova - Milana Rakića - Matice Srpske - Rableova - Mirijevski venac - Semjuela Beketa - Koste Nađa - Rudi Čajaveca - Ljubiše Miodragovića - Nine Kirsanove - Mihaila Bulgakova, do Mirijeva 4.

Na liniji će biti angažovana dva vozila tipa minibus sa intervalom nailaska od 30 minuta. Prvi polazak je predviđen sa okretnice Zvezdara u 05.30, a poslednji sa okretnice Mirijevo 4 u 20.40, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)