Sa dolaskom letnjih vrućina i temperatura koje iz dana u dan rastu, stručnjaci upozoravaju da su kućni ljubimci među najugroženijima tokom toplotnih talasa. Za razliku od ljudi, psi i mačke ne mogu efikasno da regulišu telesnu temperaturu, zbog čega su podložniji pregrevanju i toplotnom udaru.

Veterinari apeluju na vlasnike da tokom najtoplijeg dela godine budu posebno oprezni i na vreme prepoznaju simptome koji mogu ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem.

Kako prepoznati toplotni udar kod ljubimaca

Jedan od prvih i najčešćih znakova pregrevanja kod pasa jeste intenzivno dahtanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoje i drugi simptomi koje ne treba zanemariti.

Među najčešćim znakovima toplotnog udara nalaze se:

Pojačana žeđ

Crvene ili izrazito tamne desni

Ubrzan rad srca

Letargija i malaksalost

Povraćanje ili dijareja

Slabost i gubitak koordinacije

Teturanje

Kolaps ili gubitak svesti u težim slučajevima

Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, neophodno je reagovati što pre.

Brza reakcija može spasiti život

Veterinari naglašavaju da je kod toplotnog udara vreme presudan faktor.

Ako ljubimac pokazuje znakove pregrevanja, potrebno ga je odmah premestiti u hlad ili klimatizovanu prostoriju i postepeno rashlađivati hladnom vodom. Nakon toga treba što pre kontaktirati veterinara.

Stručnjaci upozoravaju i na čestu grešku koju vlasnici prave – prekrivanje životinje mokrim peškirom. Iako deluje kao dobro rešenje, mokar peškir može zadržavati toplotu i dodatno otežati hlađenje organizma.

Mnogo bolja opcija je da ljubimac leži na vlažnoj podlozi ili hladnoj površini, uz stalnu cirkulaciju vazduha.

Šetnje prilagodite vremenskim uslovima

Tokom ekstremno toplih dana šetnje pasa treba organizovati rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperature znatno niže.

Veterinari savetuju da se boravak napolju skrati na minimum tokom najtoplijeg dela dana, a po potrebi i potpuno izbegne.

Jednostavan test može pomoći da procenite da li je asfalt bezbedan za šape vašeg psa. Stavite nadlanicu na podlogu i držite je sedam sekundi. Ako vam je površina previše vruća, ni vaš ljubimac ne bi trebalo da hoda po njoj.

Sveža voda mora biti dostupna u svakom trenutku

Dovoljna hidratacija je jedna od najvažnijih mera zaštite tokom leta.

Ljubimci bi uvek trebalo da imaju pristup svežoj i čistoj vodi, kako u kući tako i u dvorištu. Stručnjaci preporučuju postavljanje više činija sa vodom na različitim mestima, kao i korišćenje fontana za vodu koje podstiču životinje da češće piju.

Za pse dodatno osveženje može predstavljati plića posuda ili bazenčić sa vodom u kojem mogu da se rashlade tokom dana.

Ljubimci mogu dobiti opekotine od sunca

Mnogi vlasnici nisu svesni da i psi i mačke mogu zadobiti opekotine od sunca.

Najugroženiji su ljubimci sa svetlom ili kratkom dlakom, kao i oni sa ružičastim ušima i nosom. Veterinari preporučuju korišćenje zaštitnih krema namenjenih životinjama na osetljivim delovima tela kao što su nos, uši i stomak.

Ne brijte pse tokom leta

Iako mnogi smatraju da će potpuno šišanje ili brijanje pomoći ljubimcu da lakše podnese vrućinu, stručnjaci upozoravaju da to nije dobro rešenje.

Dlaka ima važnu ulogu u regulaciji telesne temperature i predstavlja prirodnu zaštitu od sunčevih zraka. Umesto brijanja, preporučuje se redovno četkanje i uklanjanje viška poddlake.

Hlad i provetren prostor su neophodni

Ljubimcima je tokom leta potreban prostor u kojem mogu da se sklone od direktnog sunca.

Prirodna senka drveća često je bolji izbor od zatvorenih kućica, jer omogućava bolju cirkulaciju vazduha i efikasnije rashlađivanje organizma.

Nikada ne ostavljajte ljubimca u automobilu

Veterinari posebno upozoravaju na jednu od najopasnijih grešaka tokom leta – ostavljanje životinje u parkiranom automobilu.

Čak i kada spoljašnja temperatura nije ekstremno visoka, unutrašnjost vozila može se za svega nekoliko minuta zagrejati do opasnih vrednosti.

Takvi uslovi mogu vrlo brzo izazvati toplotni udar, ozbiljna oštećenja organa, pa čak i smrtni ishod.

Zbog toga stručnjaci naglašavaju da ljubimci nikada ne bi smeli da ostaju sami u automobilu, čak ni na kratko vreme.