Upravo to se dogodilo na jednoj plaži u Dalmaciji, gde je porodični odmor prerastao u otovoreni rat pred stotinama šokiranih kupača.

Iako je jedno jedino pitanje pokrenulo lavinu, očigledno je da netrpeljivost između snaje i svekrve ima dublje korene, a letnja žega je samo ubrzala kulminaciju dugogodišnjeg sukoba.

"Jedno dete je premalo!" – Rečenica koja je zapalila fitilj

Sukob je počeo kada je svekrva pred svima odlučila da komentariše porodično planiranje i progovori o broju dece koji njen sin i snaja imaju.

"Jedno dete je premalo", dobacila je svekrva, na šta je snaja, pokušavajući da ostane smirena i spusti tenziju, odgovorila da ima vremena za proširenje porodice.

Međutim, starija žena nije odustajala: "Je l’ ti misliš da ćeš uvek biti mlada? Sve treba na vreme. Kasnije će ti biti teže!"

Snaja joj je nekoliko puta skrenula pažnju da snizi ton i da ih ljudi na plaži gledaju, ali to je samo privuklo još veću pažnju radoznalih posmatrača koji su počeli da prate javnu prepirku.

Muž napravio kardinalnu grešku i stao na stranu majke

Ubrzo se u problem umešao i muškarac koji se našao između dve vatre – za jednu sin, za drugu muž. On je najpre pokušao da kroz šalu ublaži situaciju. Ipak, kako nije otvoreno stao na stranu svoje supruge, ona mu je besno odbrusila:

"Nećeš ti meni govoriti kada ću ja rađati, imam vremena još makar pet godina!"

Drama je doživela vrhunac kada je muškarac, ponovo kroz šalu, ipak zauzeo stranu svoje majke. To je bila kap koja je prelila čašu za uvređenu suprugu.

"Eno ti nje, uživaj!" – Snaja spakovala stvari i napustila plažu

Besna zbog izdaje i ponašanja porodice, snaja je povikala na muža: "Eno ti nje, uživaj i ne izlazite mi pred oči, ja odoh!"

Iako je svekrva nakon toga shvatila da je preterala i pokušala da izgladi situaciju, bilo je prekasno. Porodično druženje na moru je definitivno propalo, a snaja je ostavila muža i svekrvu same na plaži, piše Fenix Magazin.