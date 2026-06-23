Svaki horoskopski znak ima svoj jedinstveni pristup novcu i načinu njegovog trošenja.

Iako su ljudi različiti, određeni obrasci trošenja često odražavaju njihove osobine ličnosti. Evo na šta svaki znak najviše troši i čemu ne može da odoli :

Ovan

Ovnovi su impulsivni i puni energije, vole izazove i često troše na sportsku opremu i spontana putovanja. Njihova strastvena priroda ih podstiče da ulažu novac u avanturističke aktivnosti koje im donose uzbuđenje. Uživaće u svemu što ih drži u pokretu i daje im osećaj slobode. Mogu biti impulsivni ponekad ili uvek tražiti iskustva koja ih motivišu i zabavljaju. Ovan preferira akciju i kupovinu koja prati njegov dinamičan način života.

Bik

Bikovi vole udobnost i luksuz, ali najviše troše na kvalitetnu hranu, odeću i dekoraciju doma. Traže stvari koje im pružaju sigurnost i dugoročno zadovoljstvo. Praktični su i strpljivi, a novac raspoređuju promišljeno i mudro. Cene stabilnost i udobnost, i retko biraju nešto prolazno ili površno. Bikovi uživaju u onome što ih čini mirnim i ispunjenim.

Blizanci

Blizanci su radoznali i vole nove informacije, ali često troše na tehnologiju, knjige, kurseve i društvene događaje. Njihova radoznalost i želja za komunikacijom podstiču ih da ulažu u putovanja i druženje. Žele stimulativna iskustva koja šire njihove vidike i stimulišu njihov um. Blizanci se brzo prilagođavaju novim interesovanjima, ali njihove kupovine često odražavaju njihov razigran i društven duh.

Rak

Rakovi su sentimentalni i usmereni na porodicu, ali najviše ulažu u dom i sigurnost svojih voljenih. Vole da troše na uređenje doma, porodična putovanja i sve što donosi udobnost i toplinu. Njihova empatija i briga za druge oblikuju njihove finansijske odluke. Cene stabilnost i osećaj pripadnosti, ali investicije uvek imaju emocionalnu vrednost. Rak voli da stvori bezbedno i povoljno okruženje za sebe i svoje voljene.

Lav

Lavovi vole da budu u centru pažnje i često troše na luksuzne predmete, nakit i modernu odeću. Vole da ulažu u svoj izgled i uživaju u pohvalama drugih. Njihove kupovine često odražavaju želju za prestižom i divljenjem. Velikodušni su prema prijateljima i porodici, ali luksuz ih ispunjava i daje im samopouzdanje. Lav želi da se njegova ekstravagancija i stil vide i cene.

Devica

Device su praktične i analitične i troše na stvari koje im olakšavaju svakodnevni život. Ulažu u zdravstvene preglede, alate, kurseve ili bilo šta što im pomaže da budu efikasniji. Promišljene su i retko impulsivne, ali troše novac sa ciljem dugoročne koristi. Device cene kvalitet i funkcionalnost u svemu što kupuju. Njihove odluke odražavaju želju za organizovanim i uspešnim životom.

Vaga

Vage vole ravnotežu i lepotu i često troše na umetnost, modu, kozmetiku i društvene događaje. Njihova estetika oblikuje i njihove finansijske odluke, jer vole harmonično i lepo okruženje. Vole da ulažu u kvalitetne stvari, iako nisu uvek praktične. Društvena su bića i uživaju u okupljanjima koja obogaćuju njihove živote. Vage cene harmoniju i eleganciju u svemu što poseduju.

Škorpija

Škorpije su intenzivne i vole kontrolu, ali troše na hobije, istraživanja i aktivnosti koje im daju osećaj moći. Njihova strast i duboka osetljivost oblikuju finansijske odluke. Ulažu u stvari koje pružaju emocionalno ili intelektualno zadovoljstvo, kao što su knjige ili putovanja. Škorpije vole da kontrolišu svoje posede i iskustva. Njihova odlučnost ih čini strateškim i promišljenim potrošačima.

Strelac

Strelčevi su avanturisti koji većinu novca troše na putovanja, učenje jezika i upoznavanje kultura. Vole da ulažu u iskustva koja im šire vidike i retko su zainteresovani za materijalne stvari. Njihova nezavisnost i želja za slobodom oblikuju njihove kupovine. Strelci cene spontanost i nova iskustva koja obogaćuju život. Ulažu u ono što ih čini srećnim i radoznalim.

Jarac

Jarčevi su praktični i ambiciozni, a novac uglavnom ulažu u nekretnine i obrazovanje. Planiraju svaki trošak kako bi osigurali stabilnost i sigurnu budućnost. Njihova disciplina i tvrdoglavost čine ih opreznim pri kupovini. Jarac ceni dugoročne koristi i stabilne investicije. Žele da osiguraju da svaki trošak koji naprave ima smisla i donosi vrednost.

Vodolija

Vodolije su inovativne i vole sve neobično, ali troše na tehnologiju ili neobične hobije. Njihovo interesovanje za društvo i budućnost često ih podstiče na ulaganja koja postižu idealističke ciljeve. Cene kreativnost i originalnost, ali njihove kupovine često odražavaju njihovu nezavisnost. Ulažu u znanje, inovacije i projekte sa dugoročnim efektom. Vodolije vole da njihove odluke i izbori budu jedinstveni i inspirativni, piše 24 sat.hr.

Ribe

Ribe su sanjari i vole da troše novac na umetnost, muziku i duhovna iskustva. Ulažu u stvari koje im omogućavaju da pobegnu od stvarnosti, kao što su knjige, muzički instrumenti ili putovanja. Njihova intuicija i mašta vode ih do emocionalno i duhovno ispunjavajućih iskustava. Ribe često donose odluke koje odražavaju unutrašnja osećanja i inspiraciju. Novac se troši na ono što obogaćuje dušu i pruža inspiraciju. |