Iako većina odmah pomisli da je problem u pogrešnom zalivanju, nedostatku đubriva ili lošoj ishrani biljke, uzrok je zapravo potpuno drugačiji. Cvetovi paradajza jednostavno nisu dovoljno "u pokretu" da bi došlo do oprašivanja.

U prirodnim uslovima na otvorenom, ovaj proces uglavnom teče bez problema. Bumbari, pčele i drugi korisni insekti, zajedno sa vetrom, stalno blago pomeraju biljku i tako pomažu da se polen prenese sa prašnika na žig cveta. Iako je paradajz samooprašujuća biljka, taj mali mehanički impuls je ključan za formiranje sočnih plodova.

Zašto paradajz u plasteniku i na terasi gubi cvet?

Problem nastaje kada se paradajz gaji u zaštićenim uslovima – u plastenicima, zatvorenim zimskim vrtovima ili čak u saksijama na prozorskoj dasci i terasi. Na takvim mestima nema dovoljno vetra i prirodnih oprašivača, pa polen ostaje "zarobljen" unutar cveta.

Rezultat je poražavajući: cvetovi se ne oplode, sasuše se i na kraju otpadaju, a vi ostajete bez prinosa.

Šta je "trilanje" i kako profesionalci oprašuju paradajz?

Stručnjaci proces stvaranja finih vibracija koje oslobađaju polen i omogućavaju sigurno oprašivanje nazivaju trilanje. U profesionalnoj i industrijskoj proizvodnji paradajza ovaj princip se uspešno koristi godinama. Veliki proizvođači u plastenike ubacuju specijalne košnice sa bumbarima ili koriste mehaničke vibratore kako bi podstakli biljke da "prorade".

Mariana Šoj-Helgert iz Bavarske baštovanske akademije savetuje jednostavnu i besplatnu metodu za hobiste i amere: svakodnevno blago protresanje biljke. Dovoljan je kratak dodir stabljike ili drvenog oslonca (kolca) kako bi cvetovi zavibrirali, a polen se oslobodio.

Zlatno pravilo baštovanstva: Najbolji trenutak za protresanje paradajza je kasno pre podne (između 10 i 12 časova), kada su cvetovi potpuno otvoreni i najspremniji za oprašivanje.

Genijalan trik sa električnom četkicom za zube

Ako želite još brži i efikasniji rezultat, iskusni baštovani imaju neobičan kućni trik – korišćenje električne četkice za zube. Ovaj uređaj svojim radom savršeno imitira visokofrekventne vibracije koje bumbari proizvode krilima.

Postupak je neverovatno jednostavan:

Električnu četkicu ne stavljate u sam cvet, već njenu glavu prislonite uz stabljiku, neposredno iznad cvetnog grozda. Kada je uključite, fine vibracije će se munjevito preneti kroz biljku, polen će se osloboditi i pasti tačno tamo gde treba. Dovoljno je zadržati četkicu svega nekoliko sekundi po svakom cvetnom grozdu.

Alternativna metoda bez struje

Ako nemate ovaj uređaj pri ruci, možete primeniti klasičnu ručnu metodu:

Pažljivo uhvatite paradajz za glavni izdanak ili sam oslonac.

Nekoliko puta kratko i blago zatresite biljku.

Budite oprezni i umereni kako se stabljika ne bi savila ili slomila.

Zapamtite, cvetovi paradajza su optimalno spremni za oplodnju svega jedan do dva dana nakon otvaranja. Ako ih u tom kratkom periodu vetar ili vi ne protresete, oni će otpasti i izgubićete plod. Zato, trk u baštu pre podne!