Iako većina odmah pomisli da je problem u pogrešnom zalivanju, nedostatku đubriva ili lošoj ishrani biljke, uzrok je zapravo potpuno drugačiji. Cvetovi paradajza jednostavno nisu dovoljno "u pokretu" da bi došlo do oprašivanja.
U prirodnim uslovima na otvorenom, ovaj proces uglavnom teče bez problema. Bumbari, pčele i drugi korisni insekti, zajedno sa vetrom, stalno blago pomeraju biljku i tako pomažu da se polen prenese sa prašnika na žig cveta. Iako je paradajz samooprašujuća biljka, taj mali mehanički impuls je ključan za formiranje sočnih plodova.
Zašto paradajz u plasteniku i na terasi gubi cvet?
Problem nastaje kada se paradajz gaji u zaštićenim uslovima – u plastenicima, zatvorenim zimskim vrtovima ili čak u saksijama na prozorskoj dasci i terasi. Na takvim mestima nema dovoljno vetra i prirodnih oprašivača, pa polen ostaje "zarobljen" unutar cveta.
Rezultat je poražavajući: cvetovi se ne oplode, sasuše se i na kraju otpadaju, a vi ostajete bez prinosa.
Šta je "trilanje" i kako profesionalci oprašuju paradajz?
Stručnjaci proces stvaranja finih vibracija koje oslobađaju polen i omogućavaju sigurno oprašivanje nazivaju trilanje. U profesionalnoj i industrijskoj proizvodnji paradajza ovaj princip se uspešno koristi godinama. Veliki proizvođači u plastenike ubacuju specijalne košnice sa bumbarima ili koriste mehaničke vibratore kako bi podstakli biljke da "prorade".
Mariana Šoj-Helgert iz Bavarske baštovanske akademije savetuje jednostavnu i besplatnu metodu za hobiste i amere: svakodnevno blago protresanje biljke. Dovoljan je kratak dodir stabljike ili drvenog oslonca (kolca) kako bi cvetovi zavibrirali, a polen se oslobodio.
Zlatno pravilo baštovanstva: Najbolji trenutak za protresanje paradajza je kasno pre podne (između 10 i 12 časova), kada su cvetovi potpuno otvoreni i najspremniji za oprašivanje.
Genijalan trik sa električnom četkicom za zube
Ako želite još brži i efikasniji rezultat, iskusni baštovani imaju neobičan kućni trik – korišćenje električne četkice za zube. Ovaj uređaj svojim radom savršeno imitira visokofrekventne vibracije koje bumbari proizvode krilima.
Postupak je neverovatno jednostavan:
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Električnu četkicu ne stavljate u sam cvet, već njenu glavu prislonite uz stabljiku, neposredno iznad cvetnog grozda.
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Kada je uključite, fine vibracije će se munjevito preneti kroz biljku, polen će se osloboditi i pasti tačno tamo gde treba.
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Dovoljno je zadržati četkicu svega nekoliko sekundi po svakom cvetnom grozdu.
Alternativna metoda bez struje
Ako nemate ovaj uređaj pri ruci, možete primeniti klasičnu ručnu metodu:
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Pažljivo uhvatite paradajz za glavni izdanak ili sam oslonac.
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Nekoliko puta kratko i blago zatresite biljku.
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Budite oprezni i umereni kako se stabljika ne bi savila ili slomila.
Zapamtite, cvetovi paradajza su optimalno spremni za oplodnju svega jedan do dva dana nakon otvaranja. Ako ih u tom kratkom periodu vetar ili vi ne protresete, oni će otpasti i izgubićete plod. Zato, trk u baštu pre podne!
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