„Eto, on (Zelenski) je poslao taj dokument, oni stalno o tome govore: ‘Želimo lični sastanak, želimo lični sastanak’. Pa šta onda? A tri dana kasnije napad na Starobiljsk. Kako to da shvatimo? Kako to da shvatimo? Kakvi onda postoje preduslovi za lične sastanke i pregovore?“, rekao je Putin na sastanku sa diplomcima vojnih akademija u Kremlju.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u otvorenom pismu Vladimiru Putinu pozvao na direktan sastanak lidera dve zemlje u neutralnoj državi, poput Švajcarske, Turske ili neke zemlje Bliskog istoka, uz učešće SAD i evropskih partnera. Naveo je da je Ukrajina spremna na potpuni prekid vatre tokom pregovora i da bi lideri lično trebalo da donesu odluke o okončanju rata.

Zelenski je poručio da je rat Putinov lični izbor i da Ukrajina neće odustati od svoje nezavisnosti niti od prava na samoodbranu. Ocenio je da rat ne odgovara ni ruskom narodu, koji trpi posledice sukoba, neizvesnost i mogućnost nove mobilizacije.

Takođe je upozorio da Rusija neće moći beskonačno da održava podršku stanovništva novcem i političkom kontrolom, ističući da će međunarodni pritisak i sankcije nastaviti da slabe ruske pozicije. Naglasio je da Ukrajina želi mir, ali uz bezbednosne garancije koje bi sprečile novu eskalaciju sukoba.

Zelenski je ponovio predlog za razmenu svih ratnih zarobljenika po principu „svi za sve“, kao i povratak deportovane dece i civila. Istakao je da su odnosi Ukrajinaca i Rusa tokom poslednjih decenija potpuno promenjeni i da je rat postao glavna tema koja određuje međusobne odnose.

Na kraju je poručio da će istorija pamtiti Putina pre svega po ratu protiv Ukrajine i ocenio da svet pokazuje više umora od Rusije nego od Ukrajine, koja i dalje uživa široku međunarodnu podršku.

Komentarišući to, Putin je naveo da je pismo sadržalo elemente nepristojnosti i izjavio da za sada ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim.