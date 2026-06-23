Na Redditu se povela žustra rasprava nakon objave korisnika koji je podelio fotografije iz okoline Zadra, tvrdeći da se i uz jednu od najčistijih evropskih obala mogu videti velike količine smeća i otpada.

Korisnik je objavio fotografije i napisao da ga je prizor šokirao, posebno jer je hrvatska obala nedavno proglašena jednom od najčistijih u Evropi.

„Ovo sam snimio blizu Zadra ove nedelje. More je ovde zaista prelepo, a Evropska agencija za životnu sredinu svrstala je Hrvatsku među zemlje sa najčistijom obalom u Evropi. Ali čim se udaljite od plaže, prizori su potpuno drugačiji - građevinski otpad pored puta, plastika po borovoj šumi, flaše i kutije od pice bačene u žbunje, svega desetak metara od mora“, napisao je.

Dodao je da se problem godinama gomila, dok svi prebacuju odgovornost jedni na druge.

„Niko to ne čisti. Meštani krive turiste, turisti krive lokalce, gradovi se pravdaju budžetom. U međuvremenu, otpada je sve više iz godine u godinu“, naveo je.

Objava je izazvala lavinu komentara, a mnogi nisu krili bes zbog prizora.

„Majko moja, ovo je za Boga plakati“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su bes usmerili prema onima koji bacaju smeće.

„Ko god baca smeće po prirodi, treba debelo kažnjavati“, glasio je jedan od komentara.

Ko pravi najveći problem?

U raspravi se brzo otvorilo pitanje - ko zapravo najviše zagađuje okolinu?

Neki smatraju da najveću odgovornost snosi lokalno stanovništvo, posebno kada je reč o kabastom i građevinskom otpadu.

„Nemoguće je da turisti donose stare cigle, WC šolje, šporete i auto-olupine da ih bace pored mora“, napisao je jedan korisnik ironično.

Drugi procenjuju da je većina otpada ipak lokalnog porekla.

„Imam utisak da 80 odsto smeća dolazi od domaćih, a 20 odsto od turista. Građevinski otpad je gotovo sigurno od lokalaca“, napisao je jedan komentator.

Pojedini su istakli da problem nije isti duž cele obale.

„Na severnom delu obale ovo se retko viđa. Ali oko divljih plaža i uz magistralu situacija zna da bude baš loša“, navodi jedan korisnik.

Drugi tvrde da su posebno problematične divlje plaže između Sukošana i Biograda, gde se, kako kažu, ovakvi prizori mogu videti gotovo svuda.

I dok jedni tvrde da je problem lokalizovan, drugi smatraju da je reč o širem regionalnom problemu.

„Pogledajte samo velike gradove. Otpada ima svuda, ovo više nije problem jednog mesta nego celog regiona“, zaključio je jedan korisnik.