Trendovi u davanju imena menjaju se gotovo jednako brzo kao moda, a ono što je pre samo nekoliko godina važilo za zastarelo danas se ponovo nalazi na vrhu liste želja budućih roditelja. Tokom 2026. godine primećen je povratak tradicionalnih muških imena koja su nekada nosili naši dedovi i pradede, a sada ih roditelji biraju zbog njihove snage, jednostavnosti i lepog značenja.

Stručnjaci ističu da se sve više porodica okreće imenima koja imaju dugu istoriju, lako se izgovaraju i nose dozu elegancije. Za razliku od perioda kada su dominirala moderna i strana imena, danas se roditelji sve češće vraćaju korenima.

Među imenima koja beleže najveći rast popularnosti nalazi se Vasilije, ime grčkog porekla koje znači „carski“ ili „vladarski“. Sve češće se može čuti i ime Bogdan, koje simbolizuje „Božji dar“, a mnogi ga biraju zbog snažne simbolike i lepog zvuka.

Veliki povratak doživelo je i ime Luka, koje godinama ne izlazi iz vrha najpopularnijih imena za dečake. Roditelji ga vole jer je kratko, lako pamtljivo i prepoznatljivo širom sveta.

Sve više novorođenih dečaka dobija i ime Mihailo, koje je poslednjih godina postalo jedno od omiljenih u Srbiji. Pored njega, raste popularnost imena Pavle, Jovan, Teodor i Jakov, koja spajaju tradiciju i savremenost.

Zanimljivo je da su se na listi poželjnih imena ponovo našla i neka koja su dugo bila zapostavljena. Imena poput Lazar, Simeon, Stefan i Aleksej danas roditeljima zvuče otmeno, ozbiljno i bezvremenski.

Psiholozi smatraju da izbor tradicionalnih imena nije slučajan. U vremenu brzih promena mnogi roditelji žele da detetu daju ime koje simbolizuje stabilnost, porodične vrednosti i povezanost sa poreklom.

Iako se trendovi menjaju iz godine u godinu, jedno je sigurno – 2026. godina pokazala je da se stara imena vraćaju na velika vrata. Ono što je donedavno važilo za zastarelo, danas se smatra modernim, elegantnim i punim karaktera.