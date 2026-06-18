Zaštita od sunca danas je nezaobilazan deo svakodnevne nege kože, ali stručnjaci upozoravaju da mnogi SPF proizvode koriste pogrešno. Od nedovoljne količine kreme do nerazumevanja razlike između SPF 30 i SPF 50, česte greške mogu značajno da umanje nivo zaštite i povećaju rizik od oštećenja kože.

Mnogi veruju da je dovoljno da ujutru nanesu kremu sa zaštitnim faktorom i da su time završili posao. Međutim, efikasnost zaštite ne zavisi samo od broja na pakovanju, već i od količine proizvoda, učestalosti obnavljanja i vrste zaštite koju krema pruža.

Šta zapravo znači SPF?

SPF (Sun Protection Factor) označava nivo zaštite od UVB zraka, koji su prvenstveno odgovorni za nastanak opekotina od sunca. Veći broj znači viši nivo zaštite, ali razlike između pojedinih faktora često nisu onoliko velike koliko mnogi misle.

SPF 15 blokira oko 93 odsto UVB zraka, SPF 30 približno 97 odsto, dok SPF 50 blokira oko 98 odsto. To znači da SPF 50 ne pruža dvostruko veću zaštitu od SPF 30, iako se često stiče takav utisak.

Zašto je pravilno nanošenje važnije od samog faktora?

Dermatolozi ističu da ni najjači zaštitni faktor neće pružiti deklarisanu zaštitu ako se nanese u premaloj količini. Za lice i vrat često se preporučuje takozvano pravilo „dva prsta“, odnosno količina kreme istisnuta duž kažiprsta i srednjeg prsta.

Kada se nanese manje proizvoda nego što je preporučeno, stvarni nivo zaštite može biti znatno niži od onoga koji piše na ambalaži.

SPF 30 ili SPF 50 – šta je bolji izbor?

Jedna od najčešćih dilema jeste da li je SPF 30 dovoljan ili je neophodno koristiti SPF 50. Za većinu ljudi SPF 30 pruža veoma visok nivo zaštite ukoliko se koristi pravilno i redovno obnavlja.

Ipak, osobe svetlijeg tena, oni koji lako izgore na suncu, kao i ljudi koji provode mnogo vremena napolju, mogu imati dodatnu korist od korišćenja SPF-a 50.

Bez obzira na izbor faktora, nijedna krema ne pruža stopostotnu zaštitu. Zbog toga se preporučuje kombinovanje SPF-a sa drugim merama zaštite, poput nošenja šešira, sunčanih naočara i izbegavanja direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dela dana.

Greška koju većina pravi

Jedna od najčešćih zabluda jeste da SPF traje tokom čitavog dana. U praksi se zaštitni sloj postepeno uklanja znojenjem, dodirivanjem lica, plivanjem ili brisanjem peškirom.

Zbog toga stručnjaci preporučuju ponovno nanošenje zaštitne kreme na svaka dva sata tokom boravka na otvorenom, kao i odmah nakon kupanja ili pojačanog znojenja.

Nije svaka krema za sunčanje ista

Prilikom kupovine proizvoda važno je obratiti pažnju i na oznake na pakovanju. SPF broj pokazuje samo nivo zaštite od UVB zraka, dok je za kompletniju zaštitu potrebno da proizvod štiti i od UVA zraka.

UVA zračenje doprinosi prevremenom starenju kože i nastanku pigmentacijskih promena, pa stručnjaci savetuju izbor proizvoda sa oznakama poput „broad spectrum“ ili „UVA/UVB zaštita“, koje ukazuju da krema pruža zaštitu od obe vrste sunčevog zračenja.