Aluminijumska folija nalazi se u gotovo svakom domaćinstvu i često se koristi za pečenje, čuvanje ostataka hrane i pripremu roštilja. Ipak, stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da nije svaka namirnica pogodna za kontakt sa folijom, posebno kada je reč o dužem skladištenju ili termičkoj obradi.

Iako se smatra praktičnim rešenjem u kuhinji, aluminijumska folija u određenim uslovima može reagovati sa hranom i dovesti do prelaska manjih količina aluminijuma u obrok.

Koju hranu ne treba umotavati u aluminijumsku foliju?

Najveći problem nastaje kada folija dolazi u kontakt sa veoma kiselim ili izrazito slanim namirnicama. Stručnjaci navode da upravo kiseline i so podstiču hemijske reakcije koje mogu povećati oslobađanje aluminijuma.

Poseban oprez preporučuje se kod:

limuna i drugih citrusa,

paradajza i proizvoda od paradajza,

sirćeta,

kisele zimnice,

veoma slane hrane,

jako začinjenih jela.

Što je hrana kiselija ili slanija, veća je verovatnoća da će doći do reakcije sa aluminijumskom folijom.

Problem se povećava tokom pečenja

Folija se često koristi za pripremu hrane u rerni, ali stručnjaci upozoravaju da visoke temperature dodatno podstiču prelazak aluminijuma u namirnice.

Rizik je naročito izražen kada se peku jela koja sadrže limun, paradajz, sirće ili veće količine začina i soli.

Zbog toga se za pripremu takvih obroka preporučuje korišćenje staklenih, keramičkih ili vatrostalnih posuda, dok bi foliju trebalo koristiti samo kada je neophodna.

Greška koju mnogi prave prilikom čuvanja ostataka hrane

Još jedna česta navika jeste čuvanje ostataka hrane umotanih u aluminijumsku foliju nekoliko dana u frižideru.

Međutim, stručnjaci ističu da folija ne obezbeđuje potpuno hermetičko zatvaranje. Zbog prisustva vazduha, bakterije lakše dolaze u kontakt sa hranom, što može ubrzati njeno kvarenje.

Zato se preporučuje da se ostaci obroka prebacuju u posude sa poklopcem, po mogućstvu od stakla, koje bolje čuvaju svežinu i bezbednost namirnica.

Da li je aluminijumska folija štetna za zdravlje?

Stručnjaci naglašavaju da povremena upotreba aluminijumske folije ne predstavlja zdravstveni rizik za većinu ljudi. Problem nastaje uglavnom kada se koristi za pripremu ili dugotrajno čuvanje veoma kisele i slane hrane.

Upravo zato savetuje se umerenost i pravilan izbor materijala za skladištenje i pečenje namirnica.

Koje su bezbednije alternative?

Kada pripremate jela koja sadrže limun, paradajz, sirće ili druge kisele sastojke, stručnjaci preporučuju:

staklene posude,

keramičke i vatrostalne posude,

papir za pečenje,

silikonske podloge za pečenje.

Ove alternative ne reaguju sa hranom i smatraju se sigurnijim izborom za svakodnevnu upotrebu u kuhinji.

Iako aluminijumska folija ostaje jedan od najpraktičnijih kuhinjskih pomoćnika, pravilna upotreba može napraviti veliku razliku kada je reč o kvalitetu i bezbednosti hrane koju svakodnevno konzumiramo.