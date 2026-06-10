Posle saobraćajke, stižu Mujo I Haso na kapiju raja. Tu ih sačeka gospodin u belom pa im kaže:
- Dobrodošli u raj gospodo! O novcu ne morate brinuti jer ga ovde nema. O poslu ne morate brinuti jer ovde posla nema.
Gleda ga Mujo belo pa mu kaže:
- Što smo uopšte i dolazili, pa jarane ovde je isto ko u Bosni!
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Vic dana: Posle saobraćajke, stižu Mujo I Haso na kapiju raja...
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Posle saobraćajke, stižu Mujo I Haso na kapiju raja. Tu ih sačeka gospodin u belom pa im kaže:
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