Posle saobraćajke, stižu Mujo I Haso na kapiju raja. Tu ih sačeka gospodin u belom pa im kaže:

- Dobrodošli u raj gospodo! O novcu ne morate brinuti jer ga ovde nema. O poslu ne morate brinuti jer ovde posla nema.

Gleda ga Mujo belo pa mu kaže:

- Što smo uopšte i dolazili, pa jarane ovde je isto ko u Bosni!