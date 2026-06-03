Nedaleko od Milana, nalazi se Bergamo – grad koji mnogi turisti otkriju sasvim slučajno, a zatim mu se iznova vraćaju.

Njegov najveći adut krije se u jedinstvenom spoju prošlosti i sadašnjosti: srednjovekovni Gornji grad, okružen moćnim venecijanskim zidinama, uzdiže se iznad modernog i živahnog Donjeg grada, stvarajući prizor koji ostavlja bez daha.

Sa oko 120.000 stanovnika, Bergamo nudi bogatu istoriju, spektakularne vidikovce, vrhunsku gastronomiju i odličnu povezanost sa nekim od najlepših mesta severne Italije. U njegovoj blizini nalaze se čuvena jezera Komo i Iseo, pa je idealna baza za istraživanje Lombardije.

Ono što Bergamo čini posebnim jeste njegova podela na dva potpuno različita, ali podjednako privlačna dela.

Città Alta (Gornji grad) predstavlja istorijsko srce Bergama. Smešten na brdu, okružen je impresivnim venecijanskim zidinama iz 16. veka koje se protežu više od šest kilometara. Upravo zahvaljujući njima, Bergamo je 2017. godine uvršten na UNESCO-vu listu svetske baštine.

Nasuprot njemu nalazi se Città Bassa (Donji grad), moderniji deo prepun prodavnica, restorana, kafića i lokalnog života. Spoj ova dva sveta gradu daje poseban šarm koji ga izdvaja od drugih italijanskih destinacija.

Do Città Alte moguće je doći istorijskom uspinjačom, ali i peške. Mnogi posetioci biraju upravo uspinjaču, dok oni željni malo avanture često kreću stepenicama koje vode ka starom gradu.

Uspon može biti zahtevan, ali nagrada stiže već tokom puta. Kamenita staza Sant'Alessandro pruža prelepe poglede na grad, a dolazak do zidina ostavlja utisak kao da ulazite u neko drugo vreme.

Jednom kada zakoračite unutar zidina, uske kaldrmisane ulice vode ka najpoznatijem gradskom trgu – Piazza Vecchia.

Ovaj elegantni trg smatra se srcem Bergama i jedno je od najlepših mesta u gradu. Okružen istorijskim građevinama i šarmantnim kafićima, savršen je za predah i uživanje u atmosferi koja se vekovima gotovo nije promenila.

Na trgu se nalazi srednjovekovna gradska većnica Palazzo della Ragione, jedna od najstarijih javnih zgrada u Italiji, dok se u neposrednoj blizini uzdižu veličanstvene crkve i istorijski spomenici.

Jedna od atrakcija koju ne treba propustiti jeste Torre Civica, poznatija kao Campanone. Ovaj zvonik visok 52 metra može se obići pešice ili liftom, a sa njegovog vrha pruža se spektakularan panoramski pogled na Bergamo, okolne ravnice i alpske vrhove u daljini.

Iako grad obiluje znamenitostima, možda je najbolji savet da deo vremena provedete bez mape i unapred određenog plana.

Dovoljno je da skrenete sa glavne ulice i prepustite se šetnji kroz uske prolaze, skrivene trgove i mirne delove grada u kojima se i danas oseća autentični duh stare Italije. Upravo u tim tihim kutcima Bergamo pokazuje svoje najlepše lice.

Pogledajte i Cappella Colleoni – remek-delo renesansne arhitekture izrađeno od šarenog mermera, i obavezno s popnite na tvrđavu iz 14. veka sa muzejom i parkom. Ovde su i monumentalne venecijanske zidine koje su deo UNESCO-ve svetske baštine, piše northabroad.

Bergamo možda nije toliko poznat kao Milano, Venecija ili Firenca, ali upravo u tome leži njegova čar. Manje gužve, autentična atmosfera i fascinantna istorija čine ga jednim od najlepših skrivenih dragulja severne Italije.