Britanski voditelj ser Dejvid Atenborou se igrao sa gorilama, pratio drevne ribe, upoznao gledaoce sa letećim pterosaurusima i decenijama objašnjavao zakonitosti prirode.

Više od 70 godina, njegov smiren i nepogrešiv glas vodio je publiku kroz neke od najspektakularnijih ekosistema Zemlje, uključujući duboke okeane, tropske kišne šume i zaleđene polove.

8. maja 2026. godine, Atenboro je napunio 100 godina.

Karijeru je počeo na Bi-Bi-Siju početkom 1950-ih. Jedan je od prvih autora filmova o divljim životinjama i jedan od najprepoznatljivijih svetskih zagovornika zaštite prirode i klimatskih akcija.



Atenboro je i danas uključen u emitovanje prirodnjačkih programa. Njegov dugometražni dokumentarni film iz 2025. godine, „Okean sa Dejvidom Atenboroom“, bavio se glavnim međunarodnim događajima vezanim za okeane i i fokusirao se na morske ekosisteme i rešenja koja će ih zaštititi za buduće generacije.

Govoreći uoči svog 90. rođendana 2016. godine, Atenboro je rekao da razlog zbog kojeg je i dalje mentalno i fizički sposoban, dok se mnogi njegovi voljeni bore sa starošću, „nije hrišćanska vrlina, već samo sreća“.

Kada je Atenboro rođen, očekivani životni vek u Velikoj Britaniji bio je oko 58 godina. Danas je duži od 79 godina. Jasno je da postoje promene koje možemo napraviti kako bismo povećali šanse za duži život. Poslednjih godina raste interesovanje za istraživanja dugovečnosti koja pokušavaju da otkriju koje su zdrave navike najvažnije.

Neki naučnici procenjuju da se doživljavanje 90. godine može objasniti sa 30 odsto genetikom i 70 odsto životnim navikama, poput ishrane i fizičke aktivnosti.

Atenborov život uglavnom se poklapa sa onim što nauka otkriva. On je aktivan stariji čovek, društveno i fizički angažovan, koji je i dalje neverovatno zaposlen za svoje godine.

U prošlosti je retko govorio o mogućnosti penzionisanja, ističući da se same ideje o tome „užasava“. Prošle godine, na svoj 99. rođendan, Atenboro je objavio dokumentarac o okeanima.

„Nakon skoro 100 godina života na ovoj planeti“, kaže Atenboro u trejleru za dugometražni film, „sada razumem da najvažnije mesto na Zemlji nije kopno, već more. Tokom mog života prolazili smo kroz neverovatno putovanje otkrivanja okeana.“

Moguće je da su Atenborov aktivan život i trajna strast prema prirodi doprineli njegovom zdravlju i dugovečnosti, piše Science Alert.