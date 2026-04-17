Lijam Rondi (30) radio je dve godine kao copywriter, kada je dobio poziv u kojem mu je saopšteno da je postao tehnološki višak. Ubrzo se ispostavilo da je kompanija počela da smanjuje broj pisaca i prelazi na model u kojem se sadržaj generiše pomoću veštačke inteligencije, a ljudi preuzimaju ulogu urednika.

„Nisam imao pojma da ću dobiti otkaz“, kaže Lijam, dodajući da je tek kasnije shvatio da su postojali jasni znaci promene – poput uvođenja obuka za rad sa veštačkom inteligencijom i prelaska na uređivanje AI tekstova umesto pisanja od nule.

Nakon prvog otkaza brzo je pronašao honorarni posao, ali je i tamo ubrzo dobio obaveštenje da se saradnja sa piscima prekida jer će ih zameniti AI alati. Kako kaže, taj trenutak doživeo je kao „šamar“ i znak da se tržište rada brzo menja.

Lijam, koji se 2024. preselio iz Londona u Monpelje sa suprugom, upozorava da se niko ne može osećati potpuno sigurno. Po njegovom mišljenju, kompanije će uvek tražiti načine da smanje troškove, čak i ako to znači zamenu ljudi tehnologijom.

On ističe i da trenutno veštačka inteligencija još uvek ne obavlja posao na nivou iskusnog pisca, jer često pravi činjenične greške i zahteva dodatnu proveru, što ponekad oduzima više vremena nego da tekst bude napisan ručno.

„Bilo je toliko grešaka i netačnosti da bih više vremena trošio na ispravke nego na pisanje“, navodi on, dodajući da AI često ponavlja već postojeće sadržaje i ulazi u „krug grešaka“.

Svoje iskustvo podelio je i na mreži LinkedIn, gde danas ima novi honorarni posao u kompaniji koja kritički posmatra upotrebu AI u pisanju.

Iako priznaje da tehnologija može ubrzati određene procese, Lijam upozorava da nagla i nekontrolisana primena veštačke inteligencije u kreativnim industrijama može dovesti do gubitka poslova i smanjenja kvaliteta sadržaja.