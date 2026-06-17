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Srce će vam puknuti od slatkoće: Štenci slušaju bajku i polako tonu u san dok ih „dino“ uspavljuje
Vreme je za priču — ali ovog puta glavne zvezde nisu pripovedač, već mali štenci koji su u potpunosti osvojili internet i raznežili milione ljudi širom sveta.
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