Pravila ponašanja u kupatilu kreću se od osnovnih pravila koja se ne dovode u pitanje (kao što je spuštanje daske nakon upotrebe) do onih koja se i dalje raspravljaju – poput toga da li toalet papir treba motati preko ili ispod. Međutim, jedno od najčešće spornih pitanja i dalje se tiče naizgled bezopasne daske za WC šolju .

Mnogi su čuli savet da se daska spusti pre ispiranja, ali dilema ostaje – da li je zaista problem ako se daska ostavi podignuta kada se WC šolja ne koristi? Da li je to samo estetski problem ili ozbiljan zdravstveni rizik?

Naučna novinarka Liza Lombardi, koja za Riders Dajdžest pisala o mikroorganizmima i njihovom uticaju na zdravlje, razgovarala je sa mikrobiologom Džejsonom Tetrom, poznatim kao „Germ Guy“, kako bi dobila jasan odgovor na pitanje – da li treba da držimo dasku za WC šolju zatvorenu kada se ne koristi?

Zašto je važno držati poklopac zatvoren prilikom ispiranja

Stručnjaci upozoravaju da ispiranje WC šolje sa otvorenim poklopcem oslobađa mikroskopske čestice urina i fecesa u vazduh.

„Ova pojava je poznata kao 'oblak toaleta', odnosno aerosolizovane kapljice koje sadrže bakterije i viruse. Prilikom ispiranja sa otvorenim poklopcem, ove čestice se mogu proširiti i do dva metra od WC šolje“, objašnjava Tetro.